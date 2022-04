Corrida Sprint F1 2022 em Imola: entenda como vai ser a disputa

Etapa de Imola, na Itália, vai ser a primeira etapa com a sprint este ano; GP de São Paulo também recebe a corrida

Além da disputa pelo título, rivalidade nas pistas e grandes emoções entre os competidores, a temporada da Fórmula 1 vai também contar com a Corrida Sprint, novo modelo de classificação idealizado pela liga. O Grande Prêmio da Emilia Romagna, neste fim de semana, vai receber o sistema de disputa. A seguir, confira como vai funcionar a Corrida Sprint na F1 2022.

Como funciona a Corrida Sprint na F1 2022?

A corrida sprint é uma versão mini e mais rápida da corrida normal, disputada em 100 km nas pistas. Ela dura cerca de 25 a 30 minutos, e consequentemente é muito mais disputada do que o treino.

Na sexta-feira, o treino classificatório determina o grid de largada da sprint. Depois, no sábado, a corrida sprint será realizada após o segundo treino para definir onde cada competidor irá largar na corrida de domingo.

Em 2022, pequenas alterações foram realizadas pela FIA no regulamento da Sprint Race. Agora, a pontuação se estende do primeiro ao oito colocado, sendo o primeiro da Sprint faturando 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

Entenda como funciona o sistema de pontuação da Sprint Race em 2022:

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

O status da pole position também foi alterado. Este ano, o piloto que terminar com o melhor tempo no Q3 na sexta-feira, durante o treino de classificação, será o pole position.

A Sprint Race também vai acontecer no GP da Áustria e São Paulo na Fórmula 1 em 2022. No ano passado, as provas da Inglaterra, Monza e São Paulo receberam a sprint.

Programação do GP da Emilia Romagna em 2022

O Grande Prêmio da Emilia Romagna é a quarta etapa na temporada 2022 na Fórmula 1.

A etapa tem início na sexta-feira, 22 de abril, com o primeiro treino livre e o treino classificatório, que definirá o grid de largada para a Sprint Race. Depois, no sábado, 23 de abril, o segundo treino livre e a corrida sprint serão realizados.

Fechando o fim de semana em grande estilo no domingo, em 24 de abril, o GP de Imola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, determinará o grande vencedor da prova.

A diferença de fuso horário entre Itália e Brasil se da porque a Itália está 5 horas à frente de Brasília. A seguir, saiba qual é o calendário do GP de Imola na F1 em 2022 e os horários.

Sexta-feira (22/04)

Treino Livre 1 – 08h30 (BandSports)

Treino Classificatório – 12h (BandSports)

Sábado (23/04)

Treino Livre 2 – 07h30 (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (24/04)

Corrida do GP de Imola – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

Confira o circuito de Imola.

+ Fórmula 1 confirma Sprint Race no Brasil em 2022; veja o calendário