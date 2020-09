No 100º gol de Cristiano Ronaldo, veja outros recordes do craque

Com dois golaços na Liga das Nações, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro europeu a marcar mais de 100 vezes pela sua seleção e ampliou sua lista de recordes. Ele alcançou o feito na vitória de Portugal por 2 a 0 sobre a Suécia, na segunda rodada da competição. Apenas mais uma entre muitas marcas históricas na carreira do atacante de 35 anos, que continua querendo mais.

“Consegui chegar aos 100 gols e agora quero chegar ao recorde. Não estou obcecado com isso, porque sei que os recordes acabam por chegar naturalmente”, declarou o craque ao site oficial da UEFA depois da partida. O recorde em questão é o de maior artilheiro de seleções, que pertence ao iraniano Ali Daei, que já marcou 109 vezes pelo seu país. Cristiano Ronaldo está com 101.

Recordes de Cristiano Ronaldo

Ninguém duvida, portanto, que ele vai superar esta marca em breve. Afinal, Portugal voltará a jogar mais quatro vezes pela Liga das Nações só este ano. E o craque está longe de sentir o peso da idade. Será mais um recorde para a extensa galeria de Cristiano Ronaldo. Aliás, é possível que ele tenha o recorde de jogador de futebol com mais recordes. Assim, separamos alguns dos principais e mais impressionantes feitos de sua carreira.

Maior artilheiro Champions League

Cristiano Ronaldo é, disparado, o maior artilheiro de todos os tempos da Champions League, com 130 gols. Em segundo lugar está Lionel Messi, com 115. Além disso, o português detém o recorde de gols em uma só edição, com 17 marcados na edição de 2013/2014. Com cinco títulos da competição, ele também se tornou o maior artilheiro da história do Mundial de Clubes, com sete gols.

Maior número de vitórias na Champions

Com uma vitória sobre o Bayern de Munique em 2018, Cristiano Ronaldo aumentou sua lista de recordes ao ultrapassar o espanhol Iker Casillas em número de vitórias na competição, com 96. E ele não para de aumentar a marca, que já está em 107.

Único a marcar em três finais da Champions

Cristiano Ronaldo deixou sua marca nas decisões da Champions League de 2008, 2014 e 2017. Assim, ele se tornou o primeiro e único jogador a fazer gols em três finais da competição. Nas três ocasiões, ele saiu com a vitória. O primeiro título foi conquistado pelo Manchester United, e os outros dois pelo Real Madrid, onde levantou mais duas taças.

Maior artilheiro das competições UEFA

Em todas as competições europeias, Cristiano Ronaldo soma 175 gols. Ele é o primeiro e único a marcar em quatro edições seguidas da Eurocopa: 2004, 2008, 2012 e 2016. O português é o maior artilheiro das eliminatórias da Eurocopa (31 gols), mas está empatado com Platini na artilharia histórica da competição, com nove gols. Marcas que ajudaram Portugal a conquistar a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2018/2019.

Maior artilheiro da história do Real Madrid

Com 451 gols marcados pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo alcançou uma marca que dificilmente será superada no clube. Para se ter uma ideia, o segundo colocado da lista é Raúl González, com 323. E o terceiro é ninguém menos que Alfredo Di Stéfano, com 308. Não à toa, o português é o único jogador a marcar pelo menos 30 gols em seis edições seguidas do Campeonato Espanhol.

Maior vencedor das ligas europeias

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador da história a ser campeão nacional em três ligas diferentes na elite da Europa, e com mais de 50 gols marcados por cada time. Ele conquistou a marca jogando por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Recorde na Copa do Mundo

A lista de recordes de Cristiano Ronaldo também abrange a Copa do Mundo, torneio que ele já disputou quatro vezes. Com seus três gols contra a Espanha na fase de grupos em 2018, ele se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick na Copa, aos 33 anos e 130 dias.

Maior número de seguidores no Instagram

A vocação de Cristiano Ronaldo para bater recordes é tão grande que extrapola o esporte. Afinal, o superastro do futebol supera até mesmo celebridades como Ariana Grande, Dwayne Johnson e Kylie Jenner na lista dos perfis mais seguidos do Instagram. O português soma 238 milhões de seguidores na rede social.

Sua popularidade na internet o ajudou a conquistar outra marca: a de jogador de futebol mais bem pago de 2020 segundo a revista Forbes. Entre os esportistas, ele só perde para o tenista Roger Federer no tamanho da fortuna. No entanto, Cristiano Ronaldo ainda tem muita lenha para queimar, e muitos ouros recordes para bater.