Estátua da Ayrton Senna em Interlagos: veja a homenagem

Completando 50 anos de história, o Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, preparou uma grande surpresa aos torcedores este ano. Uma estátua da Ayrton Senna em Interlagos de 3,5 metros de altura foi inaugurada em homenagem ao ídolo brasileiro da Fórmula 1.

Estátua da Ayrton Senna em Interlagos faz sucesso

Para o fim de semana de Fórmula 1 em Interlagos, uma surpresa foi feita aos torcedores brasileiros. Um busto de 3,5 metros de altura foi colocado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a semana do GP do Brasil.

Produzido pela artista Lalalli Senna, sobrinha do piloto, a obra é feita de alumínio polido e facetado, e pesa 550 quilos. A arte faz parte da comemoração de 50 anos do Grande Prêmio do Brasil na Fórmula 1.

O busto foi inaugurado na última quarta-feira, 9 de novembro, e contou com a presença da artista, a família de Senna, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, além de Alan Adler, promotor do GP São Paulo de Fórmula 1.

A obra está exposta no setor A, área nobre do Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Em palavras de Lalalli, o busto é uma grande homenagem ao tricampeão mundial da Fórmula 1, em entrevista disponível no site oficial de Ayrton Senna.

“É um momento muito especial poder estar aqui em Interlagos e ver de perto a emoção de todos ao olhar a obra pela primeira vez. Essa escultura foi um pedido da minha avó, Dona Neyde, mãe do Ayrton, e ela realmente gostou bastante. A minha sensação é de realização ao poder entregar essa homenagem para todos que puderem vir a Interlagos, já que essa obra é um presente da família aos fãs de Ayrton e uma forma de retribuir o carinho que temos recebido por tantos anos”"

GP do Brasil completa 50 anos em 2022

Em 2022, o Grande Prêmio do Brasil, ou São Paulo, completa 50 anos de história. O espaço já trouxe muita história para o esporte brasileiro.

A primeira prova da história em Interlagos aconteceu em 1973, com vitória de Emerson Fittipaldi. Porém, a primeira corrida no Brasil foi em 1972, com o triunfo de Carlos Reutemann, mas esta não foi marcada de maneira oficial, somente a disputa de 1973.

Em 1984, Ayrton Senna estreou na Fórmula 1, justamente em casa, enquanto corria pela Toleman. Ele abandonou a corrida, mas era só o começo da grande história de sucesso do ídolo.

