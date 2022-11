VÍDEO: assista a esquadrilha da fumaça Fórmula 1 em Interlagos 2022

Aviões da esquadrilha da fumaça sobrevoaram o Autódromo de Interlagos na tarde deste domingo antes do Grande Prêmio do Brasil começar

Antes do GP do Brasil começar, a esquadrilha da fumaça fez a festa dos torcedores ao sobrevoar o Autódromo de Interlagos neste domingo. A tradição trouxe as cores do Brasil, verde, amarelo e azul. Confira como foi a Esquadrilha da fumaça Fórmula 1 no vídeo a seguir.

Assista ao vídeo da esquadrilha da fumaça Fórmula 1 em Interlagos

Tradição no Grande Prêmio do Brasil, não dá para ter festa em Interlagos sem a esquadrilha da fumaça. Antes da bandeirada oficial na corrida pelo evento do automobilismo, os pilotos profissionais sobrevoaram o Autódromo de Interlagos neste domingo com as cores verde, amarelo e azul, da bandeira do Brasil.

A torcida pôde observar de pertinho as lindas cores entre as fumaças que saíram das aeronaves, enquanto profissionais da esquadrilha faziam manobras indo e voltando pelo espaço, na vertical e horizontal.

A Esquadrilha da fumaça na Fórmula 1 é uma tradição em Interlagos. Completando 70 anos de história em 2022, trata-se de um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem acrobacias e demonstrações pelos céus do Brasil e pelo mundo.

Além de comemorar aniversário de 70 anos, também participa na 50ª edição na capital paulista pelo grande evento.

Assista ao momento da Esquadrilha da fumaça antes do GP do Brasil começar.

OLHA ELA AÍ! 🇧🇷

A Esquadrilha da Fumaça sobrevoa o Autódromo de Interlagos com as cores da bandeira do Brasil antes do 50o GP no país!#F1naBand #F1 #EsporteNaBand #BrazilGP #Formula1 #Fórmula1 pic.twitter.com/nAt6vipbuF — Esporte Na Band (@esportenaband) November 13, 2022

A esquadrilha coloriu o céu de Interlagos para celebrar os 50 anos de F1 no Brasil.#F1 #Formula1 #BrazilGP pic.twitter.com/eLc1Bf9TSv — Sergio Magalhães (@S_Magalhaes) November 13, 2022

Esquadrilha da fumaça passando por cima do túmulo do nosso campeão Ayrton Senna. #ayrtonsenna #senna #f1 pic.twitter.com/330mZAuUl1 — 🇧🇷 Diógenes Gonzalez 🇧🇷 (@djgonzalez76) November 13, 2022

Que horas começa o GP do Brasil 2022 neste domingo?

O Grande Prêmio do Brasil começa às 15h (Horário de Brasília), no Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos como é conhecido por torcedores, neste domingo em São Paulo.

Todos os vinte pilotos vão correr no circuito, a penúltima prova da temporada 2022 na Fórmula 1. George Russell, da Mercedes, vai largar em primeiro lugar enquanto Lewis Hamilton, Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, fecham a parte da frente do grid neste domingo na capital paulista.

O piloto holandês Max Verstappen e a Red Bull são os campeões da edição na elite do automobilismo. Mesmo assim, os competidores brigam pelo vice-campeonato e posições melhores. O mesmo acontece com as equipes.

Leia também:

Recorde Interlagos F1: saiba quem detém a volta mais rápida no circuito

13 frases inesquecíveis de Ayrton Senna, ídolo da Fórmula 1

Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?