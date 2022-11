Acidente em Interlagos: veja as batidas no GP do Brasil 2022

O Grande Prêmio do Brasil começou em todo o vapor! Logo na primeira volta, Daniel Ricciardo, da McLaren e Kevin Magnussen, Haas, se tocaram e saíram da pista, provocando acidente em Interlagos. Com muita ação em território brasileiro, confira os momentos de batidas na penúltima prova do ano.

Acidente em Interlagos no começo do GP do Brasil

Completando 50 anos de história este ano, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos neste domingo, 13 de novembro, trouxe os vinte pilotos no circuito para a penúltima prova da temporada 2022 na Fórmula 1.

Com o grid de largada completo, as luzes se apagaram às três da tarde em ponto, no horário de Brasília, para dar início à tão esperada prova do Brasil. No entanto, o início da etapa foi marcado por acidente em Interlagos.

Isso porque logo na primeira volta os carros de Magnussen e Ricciardo se tocaram e ambos saíram da pista, tendo que deixar a prova no começo da corrida. No mesmo instante, o Safety Car foi acionado e a bandeira amarela também.

Assista ao momento da batida entre Magnussen e Ricciardo.

Aquí el toque entre las ruedas de Ricciardo y Magnussen.💥 #BrazilGP

pic.twitter.com/el2X72QVsx — 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚 (@DanniMendiola) November 13, 2022



Após a relargada, Max Verstappen e Lewis Hamilton, favoritos na corrida, se tocaram na volta 8 e protagonizaram a segunda batida da tarde em Interlagos.

Como mostram as imagens, Verstappen é quem bateu no britânico primeiro na curva S de Senna, pressionando-o para fora do circuito de Interlagos no Brasil.

Assista a batida entre Verstappen e Hamilton na volta oito.

Accidente entre Hamilton y Verstappen desde la onboard de Max.pic.twitter.com/E9gKJpGnZX — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) November 13, 2022



Para colocar ainda mais emoção na prova brasileira, segundos depois foi a vez de Leclerc e Norris se tocarem e baterem, em novo acidente em Interlagos.

Norris tocou a zebra mas acabou tocando Leclerc, colocando o monegasco para fora.

Confira o momento em que Leclerc deixa a pista.

Norris tocou a zebra de dentro pra dar espaço e o carro espalhou no Leclerc. Quem assisti Stock Car sabe que esse tipo de acidente sempre acontece no laranjinha. Provavelmente vem punição aí.pic.twitter.com/AyBfj02lmC — Portal McLaren Racing 🇧🇷 (@McLarenBrasilF1) November 13, 2022

Onde assistir o GP do Brasil hoje?

O Grande Prêmio do Brasil tem transmissão ao vivo da BAND, na TV aberta, para todo o país ao vivo e totalmente de graça.

Também dá para assistir no site da BAND (www.band.uol.com.br), de graça. O torcedor só precisa entrar com o seu email e a senha, se cadastrar e aí assistir a programação. Também dá para ver no aplicativo do BandPlay, aplicativo para celular, tablet e computador.

Se preferir, pode assistir também no navegador do computador de graça.

Sérgio Maurício comanda o microfone para narrar a corrida enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam, e Mariana Becker direto do paddock com os bastidores.

