Figueirense x Brasil de Pelotas: onde assistir jogo da Série B (15/1)

Figueirense x Brasil de Pelotas se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Estádio Orlando Scarpelli, às 17h30. Enquanto o Figueira busca fugir da zona do rebaixamento, os gaúchos querem se firmar na primeira parte da tabela, e ainda sonham com o G-4.

Onde assistir Figueirense x Brasil de Pelotas?

O confronto entre Figueirense x Brasil de Pelotas não terá transmissão da TV Aberta. No entanto, o Premiere transmite o jogo no pay-per-view, para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o confronto?

Sem vencer há três jogos, os catarinenses, amargam a 18ª posição, mas com 36 pontos. A dois pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, o Vitória, o time precisa dos três pontos para se afastar do Z-4, mas faltando quatro rodadas para o término da competição..

Já os gaúchos então seguem com esperanças de classificação à Série A. A equipe, atualmente, está em décimo então com 47 pontos. No entanto, uma vitória pode levar o time para a sétima posição.

Prováveis escalações de Figueirense x Brasil de Pelotas

Figueirense: Rodolfo Castro; Thiaguinho, Guilherme Thiago, Vitor Mendes e Renan Luís; Arouca, Matheus Néris e Dudu; Bruno Michel, Diego Gonçalves e Alecsandro.

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Felipe, Heverton, Diego Ivo e Bruno Santos; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Matheuzinho; Dellatorre.

