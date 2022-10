Fórmula 1 Classificação 2022: como chegam os pilotos no GP de Japão

Os pilotos se preparam para o Grande Prêmio do Japão neste fim de semana, com a possibilidade real de título para Max Verstappen, da Red Bull, no Mundial da Fórmula 1. Faltam apenas cinco rodadas para o fim da temporada, com a última prova em 20 de novembro. Confira tudo sobre a Fórmula 1 Classificação 2022 entre os pilotos e as equipes.

+ Horários da F1 no GP do Japão em 2022: brasileiro terá que madrugar para assistir

Fórmula 1 Classificação dos pilotos 2022

Com 341 pontos, Max Verstappen, da Red Bull, se mantém na liderança da classificação de pilotos no Mundial da Fórmula 1 pela temporada. O piloto tem a chance de conquistar o bicampeonato se vencer o Grande Prêmio do Japão em 9 de outubro.

Em segundo lugar vem Charles Leclerc, com 237 pontos, diferença de 104 pontos. Para fechar o pódio, Sergio Perez, da Red Bull, está em terceiro lugar com 235 pontos.

Para ser campeão no Japão, Verstappen deve vencer a prova e torcer contra os dois adversários. Mas se obter a vitória e ter a volta mais rápida, o holandês também fica com o título da elite no automobilismo pela segunda vez em sua carreira.

Confira a classificação completa da Fórmula 1 até o Grande Prêmio do Japão.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 341 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 237 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 235 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 203 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 202 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 170 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 100 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 66 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 59 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Daniel Ricciardo (McLaren) – 29 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 24 pontos

13 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23 pontos

14 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

15 Lance Stroll (Aston Martin) – 13 pontos

16 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

18 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 6 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Classificação Mundial de Construtores F1 2022

Assim como na classificação dos pilotos, o Campeonato de Construtores também tem a disputa entre Red Bull e Ferrari nas pistas.

A Red Bull continua em primeiro lugar com 576, enquanto a Ferrari vem na segunda posição com 439, diferença de 137 pontos entre as duas equipes.

Para calcular o valor atribuído para as equipes soma-se a pontuação dos dois pilotos no fim de semana.

1 Red Bull – 576 pontos

2 Ferrari – 439 pontos

3 Mercedes – 373 pontos

4 McLaren – 129 pontos

5 Alpine – 125 pontos

6 Alfa Romeo – 52 pontos

7 Aston Martin – 37 pontos

8 Haas – 34 pontos

9 AlphaTauri – 34 pontos

10 Williams – 6 pontos

+ Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja ranking