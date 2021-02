Pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, Juventus e Verona empataram em 1 a 1 neste sábado (27) jogando no Estádio Marcantonio Bentegodi. Com gols de Cristiano Ronaldo e Barák, as equipes somaram apenas um ponto cada. Então, veja como foi a partida.

Verona e Juventus no Campeonato Italiano

A Juve começou o primeiro tempo pressionando o adversário. Com um minuto de jogo, Ramsey mandou a bola para o lado de fora do gol. Em seguida, De Ligt e Chiesa também assustaram Silvestri.

Entretanto, aos 7 minutos, o Verona teve boa chance com Faraoni acertando a trave. Dessa maneira, o jogo ficou equilibrado, com a equipe da casa também apresentando perigo. Aos 12, Dimarco novamente deixou o goleiro Szczesny em alerta.

A resposta veio com Chiesa um minuto depois batendo cruzado com boa defesa de Silvestri e Rabiot mandando a bola pra fora. Da metade da etapa até o intervalo, a Juventus não conseguiu chegar e também não apresentou bom futebol em campo. Para o Verona, boas chances com Lasagna e Dimarco. Aos 45, fechando o jogo, Cristiano teve falta para cobrar, mas mandou na barreira.

No segundo tempo, a Juventus finalmente conseguiu abrir o placar com belíssima assistência de Chiesa para Cristiano Ronaldo na área, marcando o seu 19º gol no Campeonato. Assim, o time comandado por Pirlo cedeu e viu o time adversário melhorar em busca do empate.

Depois de inúmeras tentativas de Zaccagni e Miguel Veloso, o Verona empatou. Em cruzamento de Lazovic, Bárak cabeceou para as redes de Szczesny. Até o apito final, o time anfitrião seguiu pressionando a Juve. Cristiano, nos acréscimos, teve falta para bater, mas mandou novamente na barreira, terminando o jogo em 1 a 1, com as equipes somando apenas um ponto cada.

Escalações:

Verona: Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Ilic, Faraoni, Dimarco, Sturaro; Barák, Zaccagni, Lasagna.

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Demiral, De Ligt; Bentacur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo na artilharia do Campeonato Italiano

O português marcou mais um pela Juventus no Campeonato Italiano em partida contra o Verona. Agora, possui 19 gols e segue no comando da artilharia do Campeonato Italiano. Lukaku vem logo atrás com 17. Confira então o gol de hoje.

Cristiano Ronaldo abre o placar para a Juventus.pic.twitter.com/uPiyOwuGzq — Opinião Futebol (@_opiniaofutebol) February 27, 2021

Próximo compromisso de Verona e Juventus

Então, durante a semana, as equipes entram em campo pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, na terça-feira (02), a Juventus recebe o Spezia às 16h45. Já o Verona joga contra o Benevento na quarta (03) também às 16h45.

