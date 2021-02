Com Messi, Barcelona bate Sevilla e assume vice do Espanhol

Por 2 a 0, o Barcelona venceu o Sevilla neste sábado (27) jogando no Estádio Ramón Sánchez pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Dembele e Messi, a equipe da Catalunha assume a vice-liderança contabilizando cinquenta e três pontos, desbancando o Real Madrid. Então, veja como foi a partida.

Sevilla e Barcelona no Campeonato Espanhol

O primeiro tempo foi pegado, com ambas as equipes buscando jogo mas sem perigo para Ter Stegen e Bono até os quinze minutos iniciais.

Aos 21, Rakitic tentou chegar, mas não conseguiu. Segundos depois, Dembele teve a primeira chance da partida em bom chute. Messi, em falta, também levou perigo para o Sevilla, entregando na mão do guarda-redes. Assim, com o Barcelona mais ativo, não demorou para abrir o placar. Aos 28, Dembele de cara com o goleiro marcou o primeiro. Após checagem no VAR, o gol foi confirmado.

Deixando os torcedores da Catalunha ansiosos, Ter Stegen errou a saída da bola e entregou para Papu, mas conseguiu fazer a defesa. Até o apito final, De Jong e Messi tiveram duas boas oportunidades de ataque, enquanto o Sevilla nenhuma. Aos 43, a polêmica envolvendo Messi com os jogadores rivais pedindo cartão vermelho.

A segunda etapa começou com o Sevilla realizando a sua primeira finalização com Navas em 5 minutos de jogo. Diferente do primeiro tempo, foi mais equilibrado com ambos os times conseguindo chegar. En-Nesry e Escudero foram os responsáveis pelas melhores chances, enquanto Messi assusta Bono.

Entretanto, um gol para cada time foi anulado na segunda etapa. O primeiro de Lenglet por impedimento, e o segundo de En-Nesry depois da bola tocar em seu braço na área. Fechando a partida, Lionel Messi recebeu de Moriba e, cara a cara com o goleiro, fez a primeira tentativa com defesa de Bono, mas o argentino aproveita a sobra e amplia o resultado, fechando em 2 a 0 para o Barcelona contra o Sevilla neste sábado (27).

Lionel Messi é outro nível. Gênio. 👽pic.twitter.com/IJDkww77KO — Por Dentro do Jogo (@PDentroJogo) February 27, 2021

- PUBLICIDADE -

Escalações:

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando; Munir, Rakitic, Gomez, De Jong.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Busquets, De Jong, Pedri, Alba, Dest; Dembelé, Messi.

Classificação do Campeonato Espanhol

Com cinquenta e três pontos na conta, o time de Lionel Messi dorme em segundo lugar no Campeonato Espanhol, desbancando o grande rival Real Madrid, com um ponto a menos. Agora, precisa torcer por uma derrota dos adversários na próxima segunda (01), contra o Real Sociedad.

Na liderança, o Atlético de Madrid segue líder com cinquenta e cinco. Na parte de baixo, Real Valladolid, Elche e Huesca seguem brigando para não cair. Assim, confira a seguir a classificação completa.

1 Atlético de Madrid – 55 pontos

2 Barcelona – 53 pontos

3 Real Madrid – 52 pontos

4 Sevilla – 48 pontos

5 Real Sociedad – 41 pontos

6 Villarreal – 37 pontos

7 Betis – 36 pontos

8 Levante – 32 pontos

9 Ath. Bilbao – 30 pontos

10 Granada – 30 pontos

11 Celta de Vigo – 29 pontos

12 Valencia – 27 pontos

13 Osasuna – 25 pontos

14 Cádiz – 25 pontos

15 Getafe – 24 pontos

16 Eibar – 22 pontos

17 Alavés – 22 pontos

18 Real Valladoli– 21 pontos

19 Elche – 21 pontos

20 Huesca – 20 pontos

- PUBLICIDADE -

Próximo compromisso de Sevilla e Barcelona

Por fim, na próxima quarta-feira (03), as equipes se encontram novamente pelo jogo de volta das semifinais na Copa do Rei. Então, no primeiro confronto, o Sevilla venceu o Barcelona por 2 a 0 jogando em casa, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Quem vencer, chega até a grande final, ainda sem data definida.

Sorteio da Liga Europa: veja os confrontos das oitavas de final