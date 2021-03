4 de Julho x Fortaleza: onde assistir Copa do Nordeste – 27/3

4 de Julho e Fortaleza abrem a 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021 neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, em Teresina (PI), o Leão do Pici busca retomar os caminhos das vitórias e a liderança do Grupo B, após chegar há três jogos sem vencer no torneio regional. Veja como assistir o jogo ao vivo.

Como assistir ao vivo 4 de Julho e Fortaleza?

A partida de abertura da 6ª rodada da Copa do Nordeste, entre 4 de Julho e Fortaleza, no entanto não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view.

Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Qual a provável escalação do jogo?

Fortaleza : Felipe Alves; Pablo Gabriel, Quintero, Wanderson, Carlinhos; Éderson, Jussa, Luiz Henrique; Robson, Wellington Paulista e David.

: Felipe Alves; Pablo Gabriel, Quintero, Wanderson, Carlinhos; Éderson, Jussa, Luiz Henrique; Robson, Wellington Paulista e David. 4 de Julho: Jaílson; André, Caio, Gilmar Bahia e Raimundo; Romulo Santos, Vitor Recife e Hiltinho; Dudu, Ted Love e Ítalo Pica-Pau.

Onde e quando será 4 de Julho e Fortaleza?

O duelo deste sábado, dia 27 de março, será mando de campo do Gavião Colorado, por isso os clubes se enfrentam no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, localizado em Teresina (PI). A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

O 4 de Julho busca garantir uma vaga no G-4 do Grupo A. O clube soma apenas cinco pontos em cinco rodadas e conquistou apenas uma vitória, dois empates e então uma derrota no Nordestão. Em sexto lugar, os piauienses estão a um ponto da quarta posição da chave.

Por outro lado, o Leão do Pici começou o torneio com duas vitórias seguidas e assumiu a liderança do Grupo B. No entanto, após o embalo, o clube começou a oscilar na competição e empatou dois jogos. Por fim, perdeu na última rodada para o Santa Cruz e agora é terceiro colocado de sua chave.

Tabela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021

4 de Julho x Fortaleza – 15h45

Confiança x Vitória – 16h

Domingo

Bahia x Altos – 16h

Treze x Botafogo – 16h

Segunda

Sampaio Corrêa x Salgueiro – 19h30

Terça

CRB X ABC – 19h30

Quarta

Ceará x CSA – 19h30

Santa Cruz x Sport – 21h30

