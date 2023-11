4x2: melhores memes do Vasco após derrota para o Corinthians

4×2: melhores memes do Vasco após derrota para o Corinthians

De ruim! O Vasco perdeu para o Corinthians por 4 x 2 em jogo decisivo do Brasileirão, na noite de terça-feira, 28 de novembro, no São Januário. Mas se de um lado tem vascaíno triste, os rivais estão comemorando, então veja os melhores memes do Vasco:

Memes do Vasco após perder para o Corinthians

Com a derrota para o Corinthians, em jogo da 36ª rodada, o Vasco pode chegar na zona de rebaixamento. Ainda tem duas rodadas pela frente, mas os "anti" já deram início na zoeira. Vem ver:

Liquid perdeu hoje e o Vasco tá sendo rebaixado. Não falem comigo… pic.twitter.com/uPBEj5xZ6b — Cata 🐆 (@LaraCatarina_) November 29, 2023

FALAAAAAA RENATO VICENTE HAHAHAHHAHAHAHA FALA ESTAGIÁRIO HAHAHAHAHHAHAHAHAHA FALA EU SOU VASCAÍNO HAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHA FALAAAA CASIMIRO MIGUEL E O VASCO EM??? pic.twitter.com/zF6at5o7K8 — camargo4m (@camxrgosccp) November 29, 2023

EU JURO QUE NÃO QUERIA QUE O VASCO FOSSE REBAIXADO DE NOVO MAS... pic.twitter.com/zsO9WCm0Er — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) November 29, 2023

o vasco n pode fazer isso com ele pic.twitter.com/u7JbSN5Zu6 — brenda (@brendaramoa) November 29, 2023

ARERÊ O VASCO VAI JOGAR A SÉRIE B EEEE ARERÊ O VASCO VAI JOGAR A SÉRIE B KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/g2N9UQTdAW — ruan.🩸 (@ruanrlx) November 29, 2023

Próximo jogo no Brasileirão

Depois da derrota, o Vasco tem um compromisso no domingo, 3 de dezembro, pela 37ª rodada do Brasileirão, na

Arena do Grêmio. O jogo vai ser contra o Grêmio, que está na parte debaixo da tabela. A TV Globo, os canais SporTV e Premiere vão exibir o confronto.

Palmeiras x Santos - Domingo, 3/12

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV e Premiere

