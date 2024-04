Melhores memes do Santos após derrota para o Palmeiras

De ruim! O Santos perdeu para o Palmeiras por 2 x 0 no segundo jogo da final do Paulistão 2024 no domingo, 7 de abril, no Allianz Parque. Mas se de um lado tem santista triste, os rivais estão comemorando, então veja os melhores memes do Santos:

Memes do Santos após perder para o Palmeiras

Com a derrota na final do Paulista, o Palmeiras alcançou seu 28º título paulista.

Bin Laden foi eliminado do BBB só pra ver o Santos perder o paulista KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xu53gJ6Hm2 — Manu 🇾🇪 (@emanueldesp) April 7, 2024

Em homenagem ao Santos o jantar daqui de casa pic.twitter.com/z9S30zhrMa — Bruna Marquezani (@Marquezan1Bruna) April 7, 2024

PALMEIRAS X ninguém fc em decisões:



Libertadores: Palmeiras

Copa do Brasil: Palmeiras

Brasileirão: Palmeiras

Paulista: Palmeiras



CHUPA MENOR!!!



PALMEIRAS TRI CAMPEÃO PAULISTA! pic.twitter.com/tJHVKHumGy — Memes Palmeiras (@memespalmeiras) April 7, 2024

SÃO paulo

agua SANTA

SANTOS pic.twitter.com/jxZb3ICSSR — FUTEMENTALES (@FUTEMENTALES) April 7, 2024

Campeões estaduais 2024

AL: CRB

BA: Vitória

CE: Ceará

DF: Ceilândia

GO: Atlético/GO

MT: Cuiabá

MG: Atlético/MG

PR: Athletico/PR

PE: Sport

PI: Altos

RJ: Flamengo

RS: Grêmio

SC: Criciúma

SP: Palmeiras

TO: União Araguainense

>> Maiores campeões da Libertadores: quais são os melhores da América?