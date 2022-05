Sul-Americana: 9 de Octubre x Independiente Medellín: onde assistir hoje

Em partida válida pela quarta rodada da Sul-Americana, as equipes de 9 de Octubre x Independiente Medellín se enfrentam nesta terça, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Jocay, no Equador, pelo grupo E na primeira fase. Confira a seguir todas as informações do jogo de hoje e saiba onde assistir.

Onde assistir 9 de Octubre x Independiente Medellín?

O jogo entre 9 de Octubre e Independiente Medellín hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, direto do Estádio Jocay.

O confronto da Copa Sul-Americana só vai ser transmitido pelo canal da Conmebol, disponível nas operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e a DirecTV GO. Isso porque os serviços tem um acordo feito pela temporada.

Para assistir ao vivo, você deve obter os canais por pagamento extra na fatura. Se preferir, pode acompanhar também online pelos aplicativos Now, Sky Play ou DirecTV GO.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jocay, em Manta, no Equador

Onde assistir: Conmebol TV

Prováveis escalações de 9 de Octubre x Independiente Medellín:

Escalação de 9 de Octubre: Pinos; Nazareno, Wila, Lucas, Cangá; Jaramillo, Cazares, Mojica; Luna Morán, Williams e Da Luz. Técnico: Juan Carlos León.

Escalação de Independiente: Mosquera; Juan David, Moreno Cordoba, Cadavid, Gómez Mosquera; Méndez, Hernández, Loaiza Gutiérrez, Arregui; Jiménez e Pons. Técnico: Julio Avelino Comesanã.

9 de Octubre e Independiente Medellín na Copa Sul-Americana

Lanterna do grupo E com um ponto, o 9 de Octubre quase não tem chances de se classificar até a próxima fase da Sul-Americana, especialmente por ter adversários complexos e determinados. Com o apoio da torcida em peso nesta terça, os jogadores equatorianos entram dispostos a ganhar os três pontos de qualquer maneira.

Enquanto isso, o Independiente Medellín pode assumir provisoriamente a liderança se levar a melhor. Em terceiro lugar com 4 pontos, o elenco colombiano deve entrar com toda a força para levar para casa os três pontos e, então, chegar até a ponta do grupo E, deixando Guaireña e o Inter para trás.

Confira como foi o último encontro dos times na Sul-Americana.