Academia x Dom Bosco: onde assistir, horário e escalações hoje – 15/02

Pela oitava rodada do Campeonato Mato-Grossense, as equipes de Academia x Dom Bosco se enfrentam nesta terça-feira, 15/02, com a bola rolando às 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Engenheiro Luthero Lopes, em Rondonópolis. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Academia x Dom Bosco

O jogo do Academia e Dom Bosco hoje, pelo Campeonato Mato-Grossense, vai passar no Eleven Sports (Serviço de Streaming) de maneira gratuita para todo o Brasil nesta terça-feira a partir das oito e meia da noite.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Engenheiro Luthero Lopes

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Escalações de Academia e Dom Bosco

Academia: Na última rodada, o elenco do Academia perdeu pela segunda vez seguida no Campeonato Mato-Grossense. Agora, vem em busca da recuperação se quiser alcançar as semifinais de maneira direta na competição enquanto ocupa a quarta posição com 12 pontos.

Dom Bosco: Enquanto isso, o Dom Bosco aparece em quinta posição com 11 pontos, apenas um a menos do que o oponente no jogo de hoje. Por isso, tem a oportunidade de se aproximar ainda mais das primeiras posições e ganhar o jogo desta terça e levar os três pontos para casa.

Escalação do Academia – Naldo; Henrick, Wesllen, André, Maranhão; Guilherme, Eder Paraguai, Edson, Rick Sena; Vinícius, Yohan

Escalação do Dom Bosco – Herilan; David Willian, Samuel, Rinaldo, Gharib; Juliano, Igor Vieira, Matheus Leite, Wagner Junior; Luis, Dener

