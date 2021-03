Ação x Cuiabá: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje – 22/3

Líder com 100% de aproveitamento no Campeonato Mato-grossense 2021, o Cuiabá enfrenta o Ação nesta segunda-feira (22) em busca de manter a primeira colocação na tabela. Com três vitórias seguidas, o Dourado pode abrir quatro pontos de vantagem para o segundo colocado do Estadual, em caso de vitória no confronto. A bola rola às 16h, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, Mato Grosso.

Embora o Cuiabá viva bom momento na temporada, terá pela frente o embalado Ação, que após derrota na estreia do Estadual, embalou duas vitórias seguidas e está em quarto lugar no Campeonato Mato-grossense, com seis pontos conquistados.

Ação x Cuiabá: como assistir ao vivo o jogo?

Onde assistir ao vivo confronto Ação e Cuiabá: Facebook e Youtube da Federação Mato-grossense de Futebol.

O confronto entre Ação e Cuiabá não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode assistir o confronto ´por meio do canal no Youtube da Federação Mato-grossense de Futebol. A exibição do confronto começa ao vivo a partir das 16h.

Onde será Ação e Cuiabá pelo Mato-grossense 2021?

O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mato-grossense desta segunda-feira, será de mando de campo do Ação. Por isso, o duelo será realizado no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, Mato Grosso, a partir das 16h.

Com 100% de aproveitamento, o Dourado ganhou de 6 a 1 na primeira rodada do Poconé. No entanto, na sequência embalou mais dois triunfos, diante do Sinop por 2 a 0, e do Operário por 3 a 1.

Já o Ação estreou com derrota no Estadual. Na primeira rodada, perdeu para Nova Mutum pelo placar mínimo, mas na sequência venceu o Dom Bosco por 3 a 2 e o Sinop por 2 a 1.

Quais os jogos quarta rodada do Campeonato ?

Dom Bosco 1 x 1 Grêmio Sorriso

Operário 2 x 0 Luverdense

Segunda

Nova Mutum x União Rondonópolis – 15h30

Ação x Cuiabá – 16h

Terça

Poconé x Sinop – 16h

+ História do Cuiabá: equipe será 1ª de MT a disputar Série A desde 1986