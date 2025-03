Agora: assistir ao jogo do Real Madrid x Rayo Vallecano (09/03/25)

Neste domingo, 9, o Real Madrid enfrentará o Rayo Vallecano pela La Liga no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo começa às 12h15 (de Brasília).

Transmissão do Real Madrid x Rayo Vallecano

Para assistir o jogo do Real Madrid hoje, os torcedores podem assistir pela Disney+ e ESPN. A partida é válida pela 27ª rodada da LaLiga.

Tirando a derrota surpreendente contra o Real Betis no último final de semana, o Real Madrid está em boa fase e está logo atrás do líder Atlético de Madrid.

Os visitantes não venceram nos últimos três jogos em todas as competições e precisarão de um bom desempenho para desafiar os anfitriões neste fim de semana.

Notícias das equipes

O Real Madrid receberá um reforço significativo neste fim de semana, com o retorno de Jude Bellingham da suspensão. No entanto, o time de Carlo Ancelotti continua sem Eder Militao, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Jesus Vallejo , embora nenhuma nova preocupação com lesões tenha surgido do recente confronto da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. Vinicius Junior deve ser um dos titulares hoje.

O Rayo Vallecano, por outro lado, está lidando com várias ausências, já que Raul de Tomas, Abdul Mumin, Randy Nteka, Isi Palazon, Sergio Camello, Unai Lopez e Jonathan Montiel estão todos afastados devido a lesões. Além disso, Jorge de Frutos ficará de fora, pois cumpre suspensão.