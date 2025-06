Onde assistir o jogo do Bahia x Náutico na Copa Nordeste hoje (7/6)

Pela última rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta o Náutico neste sábado, 7, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Além de saber as escalações e horários, saiba também onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo. O jogo do Bahia e Náutico começa às 17h30.

Onde assistir jogo do Bahia e Náutico hoje

Os fãs podem assistir o jogo do Bahia e Náutico pelo Premiere e SBT, que também faz a retransmissão para o seu site. Com o crescimento da competição, o torneio possui transmissão de canais da tv aberta, fechada e plataforma streaming.

Na TV aberta, o torcedor pode acompanhar a Lampions League pelo SBT, somente nos estados do Nordeste ao vivo e de graça aos finais de semana.

Rogério Ceni deve escalar Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (Fredi) e Zé Guilherme; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Kayky, Ademir e Tiago.

O Náutico vem com Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Auremir e Marco Antônio; Vinícius, Kelvin e Marquinhos.

Como funciona a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste é uma competição de futebol com equipes da região Nordeste do país. É idealizada e organizada pela CBF, realizada todos os anos no calendário brasileiro.

Dezesseis times jogam a primeira fase da competição. Os clubes são divididos em dois grupos (A e B) com oito cada, onde não podem enfrentar participantes do mesmo grupos. São oito rodadas em turno único, onde apenas os quatro melhores de cada chave avançam.

As quartas de final e a semifinal são jogadas em partida única, enquanto a final acontece em ida e volta.