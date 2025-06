O Brasil viaja para o Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2026 para a primeira partida do reinado de Carlo Ancelotti.

Veja a escalação do Brasil para o jogo de hoje, o 1º com Ancelotti

Carlo Ancelotti comandará sua primeira partida como técnico do Brasil nesta quinta-feira, em Guayaquil, contra o Equador. O ex-Real Madrid chega para substituir Dorival Junior, que foi demitido após a derrota por 4 a 1 para a Argentina na janela de qualificação de março. A partida começa às 19h50 e a escalação está definida.

Provável escalação do Brasil contra o Equador (4-2-3-1)

Para o jogo dessa quinta-feira, o Brasil deve escalar os seguintes jogadores:

Alisson: Recém-conquistado o título da Premier League, Ancelotti espera que Alisson já tenha parado de festejar. O astro do Liverpool é indiscutivelmente o número um em junho, já que Ederson, do Manchester City, não foi convocado.

Vanderson: o jogador teve mais uma temporada impressionante com o Monaco e deve somar sua quinta convocação para a seleção contra o Equador. O lateral-direito agora é titular absoluto na seleção brasileira após uma rápida ascensão ao topo.

Marquinhos: Assim como Alisson, o capitão do Paris Saint-Germain ainda pode estar em clima de comemoração após guiar os gigantes franceses à Liga dos Campeões no último fim de semana.

Danilo: o ex-zagueiro do Real Madrid, Man City e Juventus agora está jogando no Flamengo e terá pouco descanso durante o verão, já que seu clube é um dos 32 times que competem na próxima Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Carlos Augusto: o jogador estava do lado perdedor na recente final da Liga dos Campeões e a Inter provavelmente teria se saído melhor com o brasileiro como titular no lugar de Federico Dimarco no evento decisivo.

Bruno Guimarães: o meio-campista do Newcastle United jogará a Liga dos Campeões na próxima temporada após uma última rodada dramática na Premier League. Ele espera um jogo menos estressante na quinta-feira.

Gerson: outro representante do Flamengo na seleção brasileira, o meio-campista tem atuado regularmente pela seleção brasileira nas últimas pausas internacionais. No entanto, ele enfrenta a concorrência do retorno de Casemiro por uma vaga no Equador.

Raphinha: Ancelotti espera que o desempenho devastador de Raphinha no Barcelona , ​​que lhe trouxe tanto sofrimento na temporada 2024-25, chegue à seleção. O ponta marcou em cada uma das últimas três pausas internacionais.

Matheus Cunha: os olhos do Manchester United estarão fixos no confronto do Brasil contra o Equador, já que eles tentam ter a primeira visão de Cunha desde que sua transferência de £ 62,5 milhões (US$ 84,1 milhões) para Old Trafford foi anunciada.

Vinícius Júnior: é difícil acreditar que Vinícius só marcou seis gols com a camisa do Brasil. Ancelotti incentivou o ponta veloz a encontrar sua forma no Real Madrid pela Seleção.

Richarlison: foi convocado por Ancelotti e pode muito bem entrar direto no time titular, dada a falta de opções de nível internacional do Brasil na posição 9.