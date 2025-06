CR7 joga? Onde assistir o jogo da Espanha x Portugal na final da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo e Portugal enfrentarão Lamine Yamal e a Espanha na final da Liga das Nações da UEFA pelo próximo troféu do futebol internacional. O jogo acontece neste domingo, 8 de junho, e a Allianz Arena em Munique, Alemanha, é o local da disputa.

Transmissão jogo da Espanha e Portugal

Os espectadores no Brasil podem assistir à partida ao vivo na ESPN e SporTV, com transmissão nos canais a partir das 16h (horário de Brasília). Também dá para assistir na Disney+. No Brasil, basta acessar o site da Disney Plus: https://www.disneyplus.com/pt-br/. Depois disso, é só escolher a forma de pagamento, sendo elas cartão de crédito, débito ou PayPal.

A decisão deste domingo começa às 16h.

Como os times chegam na final da Liga das Nações

Portugal venceu a primeira edição do torneio em 2018-19, a França venceu em 2020-21 e a Espanha conquistou o título em 2022-23.

Ronaldo marcou o gol da vitória nas semifinais contra a Alemanha, garantindo a vitória por 2 a 1. Yamal marcou duas vezes para vencer a França por 5 a 4, em um jogo que chegou a ter 5 a 1.

As duas nações rivais têm meio-campistas com domínio da bola, mas com algumas fragilidades na defesa. Ambas também contam com atacantes capazes de mudar o jogo, embora a Espanha não jogue com um atacante tradicional como Portugal, com Ronaldo.

Será que Ronaldo vai adicionar mais um troféu internacional ao seu currículo e ao de Portugal? Ou Yamal vai derrotar outro craque do futebol em sua trajetória rumo ao estrelato?

Escalação

Luis de la Fuente deu a entender após a vitória da Espanha na semifinal que quaisquer mudanças na seleção espanhola seriam mínimas. “Não tenho muito o que mudar para domingo”, comentou De La Fuente, embora o técnico possa considerar trazer Fabián Ruiz de volta ao time titular.

Portugal também pode fazer uma mudança no meio-campo, trazendo Vitinha ao lado de João Neves e Bruno Fernandes. Isso pode levar Bernardo Silva a avançar ainda mais

Espanha deve escalar Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Pedri, Fabian Ruíz: Yamal, Oyarzabal, Williams.

Portugal confirmou a escalação de Cristiano Ronaldo, como também dos jogadores Diogo Costa; Semedo, Dias, Inácio, Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Bernardo Silva e Neto.