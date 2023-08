Agora: onde assistir a convocação da Seleção Brasileira hoje (18/08)

Treinador interino Fernando Diniz convoca jogadores para as Eliminatórias da Copa do Mundo

O treinador interino Fernando Diniz anunciará nesta sexta-feira, 18 de agosto, às 14h (Horário de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para as duas partidas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo.

Onde vai passar a convocação da Seleção Brasileira hoje?

A convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 18, será às 14h, horário de Brasília, e terá transmissão no Sportv e no Youtube da CBF TV para todo o país. A Globo não transmite a convocação ao vivo devido ao horário e porque tradicionalmente ela só exibe a lista para a Copa do Mundo, e não Eliminatórias ou amistosos.

Esta é a primeira convocação de Fernando Diniz desde que assumiu o comando da Seleção após a substituição de Ramon Menezes, interino responsável pelo elenco após a saída de Tite. Segundo apurou o GE, a CBF aguarda pelo fim do contrato de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, no começo do ano que vem.

A lista de Fernando Diniz serve apenas para os jogos contra a Bolívia e o Peru em setembro. A convocação é um mistério, principalmente pelo diferente estilo de trabalho. Vinicius Junior, Marquinhos e Rodrygo devem estar presentes na convocação.

Neymar, que acabou de sair do PSG, deve ser convocado pelo treinador. O brasileiro trocou o PSG pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, após seis temporadas em Paris. Mesmo com as polêmicas envolvendo o nome do jogador e as críticas, ele ainda pretende jogar mais uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Recuperado da lesão no tornozelo que sofreu em fevereiro deste ano, Neymar ainda é um dos melhores jogadores do país.

No gol, os nomes de Diniz devem ser Alisson, titular na Copa do Mundo do Catar, Ederson e até Weverton, da Seleção Brasileira.

O que são as Eliminatórias?

Para carimbar o passaporte até a Copa, as seleções precisam disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo em seu continente: América do Sul, América do Norte, Central e Caribe, África, Europa, Ásia e Oceania. O campeonato é o processo de qualificação utilizado pela FIFA para determinar quais seleções vão jogar o Mundial.

A federação de futebol de cada continente fica responsável por organizar o calendário de partidas, os horários e os confrontos de acordo com o sistema da FIFA. A Conmebol, por exemplo, é a responsável pelas Eliminatórias da América do Sul, onde Brasil, Argentina, Chile e Colômbia brigam pelas limitadas vagas até a Copa do Mundo.

As Eliminatórias são diferentes de amistosos, já que a primeira opção leva o time para o mais importante torneio de futebol do planeta, enquanto o segundo é apenas um encontro de dois elencos que jogam sem valer nada.

Jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Para chegar até a Copa do Mundo, as seleções tem que passar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do seu continente, com exceção do país-sede que se classifica automaticamente por regra da FIFA. O Brasil tem pela frente 18 rodadas em pontos corridos contra nove equipes da América do Sul.

Em setembro, o Brasil estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia e o Peru, o primeiro no dia 8 e o segundo no dia 12, em Belém e em Lima respectivamente. Os seis primeiros da classificação avançam para o Mundial da FIFA em 2026, enquanto o sétimo colocado vai brigar na repescagem mundial por uma vaga. A próxima Copa do Mundo terá 48 seleções.

Sexta-feira, 08/09 - Brasil x Bolívia - 21h45 - Estádio Mangueirão, em Belém

Terça-feira, 12/09 - Peru x Brasil - 23h - Estádio Nacional de Lima, no Peru

Qual país que vai sediar a Copa de 2026?

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo da FIFA será sediada em três países: os Estados Unidos, Canadá e México, na América do Norte, entre junho a julho no ano de 2026. A edição também será a primeira com 48 seleções, o que garante novas vagas para os continentes.

Em 13 de junho de 2018, a candidatura tripla com Estados Unidos, Canadá e México, com o nome de ''United 2026, foi a escolhida pela FIFA para receber a maior competição de futebol de todos os tempos durante o Congresso da entidade. Esta também será a estreia do Canadá recebendo a competição, enquanto EUA e México já foram sedes do torneio.

Como manda o regulamento, as seleções de Estados Unidos, Canadá e México já estão classificadas para o próximo Mundial, sem precisar disputar eliminatórias da Concacaf. Serão 104 jogos, com 12 grupos e quatro seleções cada no mesmo formato.

