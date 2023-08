Neymar foi convocado ou não? Nova convocação da Seleção Brasileira

O técnico interino Fernando Diniz, 49, anunciou nesta sexta-feira, 18 de agosto, a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra a Bolívia e Peru nas Eliminatória da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Neymar permanece convocado mesmo após a mudança para a Arábia Saudita.

Quem são os convocados da seleção brasileira

Veja a lista dos jogadores convocados para os dois primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os jogos serão em setembro.

GOLEIROS

Alisson - Liverpool

Bento - Athletico PR

Ederson - Manchester City

LATERAIS:

Danilo - Juventus

Vandeson - Monaco

Caio Henrique - Monaco

Renan Lodi - Olympique de Marselha

ZAGUEIROS

Gabriel Magalhaes - Arsenal

Ibañez - Al Ahli

Marquinhos - PSG

Nino - Fluminense

MEIAS

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Joelinton - Newcastle

Raphael Veiga - Palmeiras

ATACANTES

Antony - Manchester United

Gabriel Martinelli - Arsenal

Matheus Cunha - Wolves

Neymar Jr - Al Hilal

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vinicius Junior - Real Madrid

Jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Para chegar na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira vai ter que disputar 18 rodadas nas Eliminatórias da América do Sul contra Argentina, Chile, Colômbia e todas as outras seis seleções do continente. Enquanto Carlo Ancelotti não vem, o Brasil terá que cumprir o calendário até novembro com Fernando Diniz como treinador. Serão seis partidas, duas em casa e três fora, contra fortes adversários.

Jogos do Brasil em setembro

Brasil x Bolívia - 1ª rodada - 08 de setembro de 2023

Peru x Brasil - 2ª rodada - 12 de setembro de 2023

Jogos do Brasil em outubro

Brasil x Venezuela - 3ª rodada - 12 de outubro de 2023

Uruguai x Brasil - 4ª rodada - 17 de outubro de 2023

Jogos do Brasil em novembro

Colômbia x Brasil - 5ª rodada - 16 de novembro de 2023

Brasil x Argentina - 6ª rodada - 21 de novembro de 2023