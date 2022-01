Água Santa x São Bernardo: onde assistir e horário do jogo – 26/01

Com transmissão somente online, o confronto entre Água Santa x São Bernardo acontece nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 15h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista na Arena Inamar. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Água Santa x São Bernardo

O jogo do Água Santa e São Bernardo vai passar no pay-per-view Premiere e no TV Paulistão Play ao vivo com cobertura para todo o Brasil ao vivo partir das 3 horas da tarde. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com). Já no Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances ao vivo.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e TV Paulistão Play através do site ou aplicativo

Escalações de Água Santa x São Bernardo

Na temporada passada, o Água Santa conseguiu o acesso da Série A2 para a primeira divisão do futebol paulista e, este ano, promete dar o que falar para permanecer na elite. Integrando o grupo A com Corinthians, Guarani e Inter de Limeira, espera ter a vitória em seu favor na estreia.

O São Bernardo também subiu da segunda para a primeira divisão entre o ano passado e 2022. Dessa maneira, em sua nova estreia pela elite do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, o time precisa vencer o confronto de quiser começar com pé direito no grupo B com Ferroviária, São Paulo e Novorizontino.

Escalação de Água Santa: Alan; Miguel, Hélder, Alyson, Leandro Silva; Luan Dias, Matheus Oliveira, Cristiano, Tavison; Lelê, Caio Dantas

Escalação de São Bernardo: Alex Alves; Renan Diniz, Ítalo, Pará, Lucas Ferron; Vomissom, Léo Gomes, Bruno Tatavitto, Vitinho; Matheus Davó, João Carlos

Como funciona o Campeonato Paulista?

Em turno único no sistema de pontos corridos, dezesseis equipes foram divididas em quatro grupos onde disputam contra os outros grupos em 12 rodadas. Por fim, as duas equipes que mais somarem pontos em cada grupo avançam às quartas de final, disputada em mata-mata por jogo único e com o melhor colocado ganhando o mando de campo.

Já a final será realizada no sistema de ida e volta. Ao fim do torneio, as duas últimas equipes na classificação geral com o menor número de pontos somados serão rebaixadas para a Série A2.

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

Leia também:

Quem ganhou a Copinha 2022: Palmeiras é campeão pela primeira vez