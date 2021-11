Ajax x Go Ahead Eagles: onde assistir, horário e escalações (07/11)

Ajax x Go Ahead Eagles se enfrentam neste domingo, 07/11, a partir das 16h (horário de Brasília), na décima segunda rodada do Campeonato Holandês na Amsterdam Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Ajax x Go Ahead Eagles: onde vai passar o jogo de hoje? A partida entre Ajax e Go Ahead Eagles terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, cidade de Amsterdam, na Holanda

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Ajax x Go Ahead Eagles

O time do Ajax é o grande favorito para o confronto deste domingo. Não apenas por ser o atual líder da liga holandes mas por contar com o melhor elenco entre os dois clubes em campo, mantendo o favoritismo apenas para si.

Os brasileiros Antony e David Neres devem estar em campo.

Ajax : Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

: Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Kuipers, Rommens, Brouwers; Córdoba, Botos, Oratmangoen; Cardona

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de se garantir nas oitavas de final da Champions League de forma antecipada, o Ajax entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para conquistar os três pontos. Em primero lugar na classificação com 26 pontos, busca aumentar que possui para se distanciar ainda mais dos seus oponentes.

Do outro lado, o Go Ahead aparece em décimo lugar com 16 pontos, ou seja, venceu na temporada cinco jogos, empatou um e perdeu os outros cinco que disputou até agora. Por isso, mesmo fora de casa, deve se esforçar para garantir a vitória e continuar subindo para se afastar da zona de rebaixamento.

