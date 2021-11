Oitavas de final da Champions League: quem se classificou?

As equipes de Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus garantiram de forma antecipada a classificação para as oitavas de final da Champions League 2021/22 na terça e quarta-feira, 03/11, com o fim da quarta rodada na fase de grupos. Porém, a competição ainda tem um longo caminho pela frente.

Quem já está classificado para as oitavas de final da Champions 2021/22?

Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus estão classificados para as oitavas de final da Champions League pela temporada 2021/22. Cada um dos clubes venceu o seu confronto na quarta rodada e, por obterem grande vantagem de pontuação aos demais, carimbaram o passaporte para o mata-mata de forma antecipada.

O Ajax é o destaque da competição. Com os brasileiros Antony e David Neres em campo, ex-jogadores do São Paulo, o time venceu os quatro jogos que disputou pelo grupo C contra Sporting, Borussia Dortmund e Besiktas, fechando em 12 pontos a fase.

Já o Liverpool garantiu a vantagem de sete pontos no grupo B ao ter 100% de aproveitamento com vitórias contra Porto, Milan e Atlético de Madrid em um agrupamento considerado muito difícil.

O Bayern de Munique, no entanto, apenas confirmou o seu favoritismo como em todas as edições. Fechou em 12 pontos no grupo E ao vencer Dínamo de Kiev, Benfica e Barcelona com goleadas e o saldo de 17 gols marcados.

Por fim, a Juventus também integra o quadro de classificadas ao terminar em primeiro lugar no grupo H com quatro vitórias diante de Chelsea, Zenit e Malmo. A briga pela liderança era com os ingleses mas ao que parece tudo está resolvido.

Ajax

Liverpool

Bayern de Munique

Juventus

Classificação de grupos da Champions League

Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase da Champions. Na quinta rodada, realizada em 23 e 24 de novembro, outras equipes também poderão arrumar as malas para as eliminatórias do torneio, carimbando a presença nas oitavas.

Oito grupos de quatro equipes definem a fase de grupos da Champions. É importante ressaltar que somente o primeiro e o segundo colocado avançam para as oitavas, enquanto o terceiro se classifica para a Liga Europa, a competição secundária da UEFA.

Confira a classificação atualizada na fase de grupos da Champions League na temporada 2021.

GRUPO A

1 Manchester City – 9 pontos

2 PSG – 8 pontos

3 Club Brugge – 4 pontos

4 RB Leipzig – 1 ponto

GRUPO B

1 Liverpool – 12 pontos

2 Porto – 5 pontos

3 Atlético de Madrid – 4 pontos

4 Milan – 1 ponto

GRUPO C

1 Ajax – 12 pontos

2 Borussia Dortmund – 6 pontos

3 Sporting – 6 pontos

4 Besiktas – 0 ponto

GRUPO D

1 Real Madrid – 9 pontos

2 Inter de Milão – 7 pontos

3 Sheriff – 6 pontos

4 Shakhtar Donetsk – 1 ponto

GRUPO E

1 Bayern de Munique – 12 pontos

2 Barcelona – 6 pontos

3 Benfica – 4 pontos

4 Dínamo de Kiev – 1 ponto

GRUPO F

1 Manchester United – 7 pontos

2 Villarreal – 7 pontos

3 Atalanta – 5 pontos

4 Young Boys – 3 pontos

GRUPO G

1 RB Salzburg – 7 pontos

2 Lille – 5 pontos

3 Wolfsburg – 5 pontos

4 Sevilla – 3 pontos

GRUPO H

1 Juventus – 12 pontos

2 Chelsea – 9 pontos

3 Zenit – 3 pontos

4 Malmo – 0 ponto

Quando é o sorteio das oitavas da Champions League 2021/22?

O sorteio das oitavas de final da Champions League será realizado na segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 na Suíça, a sede da entidade da UEFA, na parte da manhã pelo horário de Brasília.

Acompanhe a seguir o calendário completo da temporada na competição.

Sorteios:

13 de dezembro de 2021: Oitavas de final

18 de março de 2022: Quartas de final e Semifinais

Fase de grupos:

23/24 de novembro de 2021: Quinta rodada

7/8 de dezembro de 2021: Sexta rodada

Fase de mata-mata:

15/16/22/23 de fevereiro e 8/9/15/16 de março de 2022: Oitavas de final

5/6 e 12 /13 de abril de 2022: Quartas de final

26/27 e 3/4 de maio de 2022: Semifinais

28 de maio de 2022: Final da Champions 2021/22

+ Confira a artilharia completa da Champions em 2021