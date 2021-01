Ajax x PSV: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (10/01)

Clássico do futebol holandês, Ajax e PSV entram em campo neste domingo (10), às 12h45, na Arena Amsterdam, pela décima quinta rodada do Campeonato Holandês. A liderança está em jogo neste confronto, já que apenas um ponto separa as duas equipes no topo da tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Ajax x PSV: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 12h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar na tabela de classificação, o Ajax entra em campo neste domingo com o propósito de defender a posição mais alta do campeonato. Com trinta e quatro pontos, possui apenas um de vantagem sob o rival. Se vencer ou empatar, continua. Por fim, enfrenta o Lille na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, logo atrás aparece o PSV, com trinta e três, ou seja, um ponto a menos que o líder. Com o objetivo de mexer na tabela, precisa do resultado positivo em seu favor. Caso contrário, permanece em segundo lugar. Ademais, joga contra o Olympiacos na Liga Europa.

Possíveis escalações de Ajax x PSV

Para a equipe anfitriã, importantes desfalques no elenco. David Neres, Lassina Traoré e Brian Brobbey ainda não estão disponíveis, confirmou o clube. Ademais, Klaas Jan Huntelaar, Lisandro Martínez e Mohammed Kudus aparecem como dúvidas ao treinador Erik ten Hag.

Possível Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, Schuurs, Klaiber; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Tadic, Huntelaar, Antony.

Entretanto, para os visitantes, boas e más notícias. Para começar, Eran Zahavi e Guti foram liberados para jogar neste domingo. Enquanto isso, Marco van Ginkel e Mario Götze permanecem como dúvidas.

Possível PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max P.; Sangaré, Hendrix, Gotze; Madueke, Gakpo, Ihattaren.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros três jogos acontecem neste domingo pela décima quinta rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba onde assistir.

RKC 0 x 1 Den Haag

Emmen 1 x 4 Twente

Zwolle 1 x 1 AZ

Heracles 0 x 2 Vitesse

Utrecht 2 x 2 Groningen

Sparta Roterda x Feyenoord – 08h15

Heerenven x Fortuna Sittard – 10h30

VVV x Willem III – 10h30