David Neres: conheça o fenômeno do Ajax, cria da base do São Paulo

Não há como negar a importância das categorias de base no futebol de hoje, seja no Brasil ou em outros países. A utilização de jogadores jovens em equipes principais vem se tornando cada vez mais comum em partidas, principalmente pelas qualidades em campo. David Neres é o exemplo perfeito de como o trabalho da base é inegavelmente importante. Peça fundamental no plantel do Ajax, time holandês, possui qualidades inigualáveis que o tornam único e essencial em campo.

Quem é David Neres?

O garoto ingressou em Cotia, a base do São Paulo, em 2010, passando por diferentes categorias por idade. Ao todo, contabiliza cento e onze jogo com 42 gols, segundo dados do site Ogol.

Assim, não demorou para conquistar espaço na equipe principal do tricolor paulista. Entretanto, em 2016, foram apenas oito jogos em campo, com três gols. O jogador logo caiu nas graças da torcida depois de marcar contra o Corinthians, no clássico realizado no dia 5 de novembro daquele mesmo ano, no fatídico 4 a 0 no Morumbi.

Neres inegavelmente chamou a atenção de cartolas do mundo do futebol, principalmente a direção do time holandês, Ajax, que se apresentou no ano seguinte, em 2017, para levar o jogador até a Europa. A transferência custou 20 milhões de euros aos cofres do Ajax.

Primeiramente, o ponta integrou o elenco da equipe B, mas meses depois, ao mostrar bom desempenho, rapidez, qualidade no meio de campo e faro para gol, ganhou sua chance do titular.

Depois de passar boa parte do ano de 2020 lesionado, David Neres retornou ao time no dia 22 de novembro marcando gol. Deste então, são cento e vinte e oito partidas com 36 gols marcados.

Seleção Brasileira

Neres vestiu a amarelinha pela primeira vez em 2017, com a Seleção Sub20. Assim, foram nove jogos. Com bom desempenho em campo, veio a convocação para a equipe principal.

Dessa maneira, participou de sete jogos, marcando um gol, este contra Honduras, em amistoso realizado em 2019. Na conquista do título da Copa América 2019, estava incluído no plantel.

Onde e como posso ver David Neres jogar?

Você pode acompanhar o jovem no Campeonato Holandês, a Eredivisie, jogando pelo Ajax, um dos clubes de maior prestígio do torneio, e também pela Champions League, torneio internacional que reúne diferentes equipes europeias.

Nesta temporada 2020/21 da Champions, o clube integra o grupo D, com Liverpool, Atalanta e Midtjylland. As partidas acontecem no Esporte Interativo, através da TNT e Space, além do Facebook e canal no Youtube.

O campeonato nacional você pode acompanhar através dos canais ESPN e Fox Sports.