Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

Ao vencer o Al Duhail por 1 a 0 nesta quinta-feira (04), a equipe do Al Ahly carimbou a sua participação na semifinal do Mundial de Clubes. Agora, a equipe do Egito vai enfrentar o Bayern de Munique, atual campeão da Champions League, na próxima segunda-feira (08), às 15h. Então, conheça mais sobre o rival do time alemão.

Conheça a equipe do Al Ahly

Fundado em 1907, o clube da cidade do Cairo, no Egito, tornou-se primeiramente um clube para recreação com jogos de atletismo, campos de futebol, ringues de boxe e levantamento de peso, sendo inaugurado dois anos depois com todos os planos devidamente realizados. Hoje, a equipe se mantém com o mesmo modelo, tendo times de handball, basquete, vôlei e até tênis de mesa.

Entretanto, a equipe de futebol Al Ahly surgiu apenas em 1911, com o primeiro título da história conquistado em 1923. Nos anos 80, o time conseguiu o total domínio no esporte do país, além de ser o favorito em todas as edições na Liga dos Campeões da CAF, a Confederação Africana de Futebol.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ FIFA divulga lista de jogadores inscritos no Mundial de Clubes 2020

Títulos conquistados na história do clube

Hoje, o Al Ahly é um dos clubes mais vitoriosos do Egito. Ao todo, contabiliza 42 títulos do Campeonato Egípcio de Futebol, sendo o primeiro conquistado em 1948. Além disso, contabiliza também 37 Taças do Egito, a primeira da história do clube. Ademais, na Super Taça do Egito, tem 11.

Entretanto, a vitória da Liga dos Campeões da CAF veio um pouco depois, no ano de 1982. Hoje, a equipe possui 9 títulos da maior competição de futebol do continente africano. Na Liga do Cairo são 16 troféus.

Participações em Mundial de Clubes

A equipe alcançou a glória de chegar até a competição da FIFA e representar o seu continente seis vezes, sendo em 2005, 2006, 2008, 2012 e 2013, além de chegar duas vezes até as semifinais.

Campeão da Liga dos Campeões da CAF em 2005, os Diabos Vermelhos tornaram-se o primeiro time egípcio na história a competir em um torneio de classe mundial. Contra o Sydney FC, representante da Oceania, o time do Egito foi derrotado por 2 a 1, ficando em quinto lugar.

Entretanto, no ano seguinte, o Al Ahly novamente venceu a Liga dos Campeões. A equipe passou pelo Auckland City nas quartas, mas foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 nas semis. Na disputa do terceiro lugar, venceu o América do México e garantiu a medalha, sendo o primeiro time egípcio, africano e árabe a chegar tão longe.

Em 2008, perdeu para o Pachuca, do México, terminando novamente em quinto lugar. Porém, em 2012, o Al Ahly conquistou pela segunda vez na história as semifinais. Passou pelo Hiroshima nas quartas, encontrando o Corinthians na semifinal. Por 1 a 0, os brasileiros derrotaram os egípcios, terminando em terceiro lugar ao bater o Monterrey.

Então, em 2013, a equipe novamente estacionou em quinto lugar depois de perder para o Guangzhou Evergrande nas quartas.

Conheça o técnico do Al Ahly

Com 56 anos, Pitso Mosimane nasceu na África do Sul, em Kagiso. Antes de ingressar no comando técnico, Pitso era jogador de futebol. Começou cedo nas categorias do Jomo Cosmos, time de seu país natal. Depois, teve passagens por Sundowns, Orlando Pirates, Ionikos Nikeas, FC Rita Berlaar e Al-Sadd SC, onde encerrou a carreira.

Em 2001, integrou o comando técnico da Seleção da África do Sul na equipe de Carlos Alberto Parreira. Em 2007, assumiu a função, permanecendo até 2020. No mesmo ano, foi contratado pelo Ah Ahly, onde permanece até hoje.

Os principais jogadores

No plantel do Al Ahly, a maioria dos jogadores são da Seleção do Egito. Mohamed Afsha é o destaque da equipe principal. Com 24 anos, o meia começou cedo nas categorias de base do Enppi e El Raja, chegando ao Ahly apenas em 2019. Agora, contabiliza cinquenta e quatro jogos com 10 gols marcados, além das assistências.

No ataque, El Shahat também aparece sendo decisivo. Na partida contra o Al Duhail, o atleta marcou aos 30 minutos e, por isso, é necessário para a equipe.

Outro destaque é o goleiro Mohamed El Shenawy, 32 anos. Capitão, o atleta assume a responsabilidade em campo e trabalha bem em defesas difíceis. Hoje, é considerado um dos melhores na posição em seu país, com titularidade garantida na Seleção.

Time titular: El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf, Maaloul; Al Sulaya, Fathi; El Shahat, Magdi Kafsha, Mohamed, Bwalya.

Cores e uniforme

Apelidado de Dragões Vermelhos pelos torcedores, o Al Ahly leva as cores vermelho, azul e preto. O uniforme titular constitui-se todo vermelho, já o alternativo mistura o cinza e preto entre camisa, calção e meias. O terceiro leva o azul escuro.

Então, o que esperar do confronto entre Bayern de Munique e Al Ahly?

Com vasta experiência no Mundial de Clubes, o Al Ahly busca alcançar pela primeira vez uma vaga na final da competição. Mesmo tendo o Bayern como favorito, a equipe do Cairo também deve dar trabalho aos alemães. Assim, a partida acontece na próxima segunda-feira (08), às 15h. Os brasileiros podem assistir ao jogo através dos canais Globo e Sportv.