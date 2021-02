FIFA divulga lista de jogadores inscritos no Mundial de Clubes 2020

Com local, data e integrantes definidos, o Mundial de Clubes está prestes a começar. Com seis times brigando pelo título, cada equipe tem o direito de levar 23 jogadores do plantel para competir. Nesta semana, a FIFA divulgou a lista completa de jogadores inscritos no campeonato. Então, veja quem aparece ou não no plantel.

Quais times disputam o Mundial de Clubes 2020?

Ao todo, seis equipes disputam o Mundial de Clubes da FIFA. Nesta edição, entretanto, o torneio não tem o representante da Oceania. Isso porque o Auckland City, da Nova Zelândia, resolveu desistir de participar pela grave situação da pandemia do coronavírus e as rígidas leis de isolamento social do governo.

Palmeiras – Brasil (Copa Libertadores da América)

Bayern de Munique – Alemanha Liga dos Campeões da UEFA)

Tigres – México (Liga dos Campeões da CONCACAF)

Ulsan Hyundai – Coreia do Sul (Liga dos Campeões da Ásia)

Al-Ahly – Egito ( Liga dos Campeões da África)

Al-Duhail – Qatar (representante do país-sede)

Como funciona e quando é o Mundial de Clubes?

O torneio tem início na fase de playoffs, onde o time do país-sede e o representante da Oceania competem em jogo único. Depois, a FIFA realiza o sorteio para definir os confrontos das quartas, incluindo o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, CONCACAF, África e o vencedor das preliminares para definir quem enfrenta o campeão da Libertadores e UEFA Champions League.

Entretanto, na temporada 2020, já que o Auckland está fora do Mundial, o Al-Duhail avançou para as quartas de final automaticamente, tendo em seguida a semifinal e a final. Além disso, o terceiro e segundo lugar serão disputados nos dias 3 e 7 de fevereiro respectivamente. Então, confira todos os confrontos e as datas de cada um.

Quartas de final:

Tigres x Ulsan Hyundai – 4 de fevereiro – 11h

Al-Duhail x Al-Ahly – 4 de fevereiro – 14h30

Semifinal:

Palmeiras x Tigres/Ulsan Hyundai – 7 de fevereiro – 15h

Bayern de Munique x Al-Duhail/Al-Ahly – 8 de fevereiro – 15h

Final:

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – 11 de fevereiro – 15h

Confira a lista de jogadores inscritos no Mundial de Clubes

De acordo com a FIFA, os clubes inscrevem apenas 23 jogadores incluindo goleiros, defensores, meias e atacantes. A entidade revelou em site oficial a lista completa de atletas inscritos no Mundial de Clubes 2020. Ademais, confira todos os craques que entram em campo.

Bayern de Munique

Mesmo com covid-19, Goretzka e Tolisso aparecem na convocação oficial feita pelo treinador Flick. Além disso, o jovem goleiro Nübel também apresentou problemas físicos mas, ao que tudo indica, ficará no banco.

​Goleiros: Manuel Neuer, Alexander Nübel e Ron-Thorben Hoffmann

Manuel Neuer, Alexander Nübel e Ron-Thorben Hoffmann Defensores: Niklas Süle, Benjamin Pavard, Javi Martínez, Jerome Boateng, Bouna Sarr, Lucas Hernández e David Alaba

Niklas Süle, Benjamin Pavard, Javi Martínez, Jerome Boateng, Bouna Sarr, Lucas Hernández e David Alaba Meias : Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marc Roca, Corentin Tolisso, Kingsley Coman e Jamal Musiala

: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marc Roca, Corentin Tolisso, Kingsley Coman e Jamal Musiala Atacantes: Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Leroy Sané, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies e Thomas Müller

Palmeiras

Para o Palmeiras, o jovem Breno Lopes, responsável pelo gol do título na Libertadores, ficou fora da convocação. Isso porque a janela internacional é diferente da brasileira. Dessa maneira, a contratação do atacante aconteceu em novembro e neste período as contratações no futebol internacional não podem acontecer.

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius

Weverton, Jailson e Vinicius Defensores : Marcos Rocha, Emerson, Kuscevic, Alan Empereur, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña

: Marcos Rocha, Emerson, Kuscevic, Alan Empereur, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña Meias Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Danilo e Felipe Melo

Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Danilo e Felipe Melo Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Gabriel Veron e Willian

Tigres

Enquanto isso, o Tigres do México deve vir completo para a batalha.

Goleiros: Nahue Guzman, Juan Pablo Chavez e Arturo Delgado

Nahue Guzman, Juan Pablo Chavez e Arturo Delgado Defensores: Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Diego Reyes, Juan Jose Purata, Aldo Cruz, Francisco Meza, Luis Rodriguez e Erick Avalos

Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Diego Reyes, Juan Jose Purata, Aldo Cruz, Francisco Meza, Luis Rodriguez e Erick Avalos Meias: Rafael Carioca, Jordan Sierra, Leonardo Fernandez, Guido Pizarro, Javier Aquino, Raymundo Fulgencio, Luis Quinones e Jesus Duenas

Rafael Carioca, Jordan Sierra, Leonardo Fernandez, Guido Pizarro, Javier Aquino, Raymundo Fulgencio, Luis Quinones e Jesus Duenas Atacantes: Andre Pierre Gignac, Carlos Gonzalez, Julian Quinones e Patrick Ogama.

Ulsan Hyundai

Para a equipe sul-coreana, é provável que todos os jogadores do plantel estejam presentes em campo. Assim, confira a lista completa.

Goleiros: Suhuk Jo, Hyeonwoo Jo e Juhwan Jo

Suhuk Jo, Hyeonwoo Jo e Juhwan Jo Defensores: Jaewoo Bae, Jason Davidson, Davy Bulthuis, Taehyeon Kim, Taehwan Kim, Keehee Kim e Youngwoo Seol

Jaewoo Bae, Jason Davidson, Davy Bulthuis, Taehyeon Kim, Taehwan Kim, Keehee Kim e Youngwoo Seol Meias: Hyungmin Shin, Bitgaram Yoon, Minjun Kim, Dujae Won, Sungjoon Kim, Donghyeok Kang, Yungu Kang, Hoo Lee,

Hyungmin Shin, Bitgaram Yoon, Minjun Kim, Dujae Won, Sungjoon Kim, Donghyeok Kang, Yungu Kang, Hoo Lee, Atacantes: Insung Kim, Jihyun Kim, Dongjun Lee, Hyeongkyeong Lee e Lukas Hinterseer

Al-Ahly

O time do Egito também deve entrar em campo com força total na quinta-feira (04). Portanto, veja a lista.

Goleiros: Mohamed El Shenawy, Aly Lotfi e Mostafa Shoubir

Mohamed El Shenawy, Aly Lotfi e Mostafa Shoubir Defensores: Ahmed Ramadan, Yasser Ibrahim, Ayman Ashraf, Badr Benoun, Saad Samir e Ali Maâloul

Ahmed Ramadan, Yasser Ibrahim, Ayman Ashraf, Badr Benoun, Saad Samir e Ali Maâloul Meias: Hamdy Fathy, Hussein Elshahat, Aliou Dieng, Amro Elsoulia, Mohamed Afsha e Akram Tawfik,

Hamdy Fathy, Hussein Elshahat, Aliou Dieng, Amro Elsoulia, Mohamed Afsha e Akram Tawfik, Atacantes: Kahraba, Marwan Mohsen, Mohamed Sherif, Salah Mohsen, Walter Bwalya, Taher Mohamed, Junior Ajayi e Mohamed Hany

Al-Duhail

Para a equipe da casa, a anfitriã do torneio, a equipe convocada também deve ser a mesma de todos os jogos durante o campeonato nacional. Além disso, o time possui um rosto conhecido. Dudu, ex-Palmeiras, joga na equipe anfitriã, podendo quem sabe enfrentar o ex-time.

Goleiros: Mohammed Albakari, Khalifa Ababacar e Salah Zakaria

Mohammed Albakari, Khalifa Ababacar e Salah Zakaria Defensores: Mohamed Moussa, Ali Malolah, Mehdi Benatia, Bassam Hisham, Ahmed Yasser, Ismail Mohamad, Sultan Al Brake, Ali Afif e Assim Madibo

Mohamed Moussa, Ali Malolah, Mehdi Benatia, Bassam Hisham, Ahmed Yasser, Ismail Mohamad, Sultan Al Brake, Ali Afif e Assim Madibo Meias: Luiz Junior, Karim Boudiaf, Abdullah Al Ahrak, Khaled Mohammed e Ali Karimi

Luiz Junior, Karim Boudiaf, Abdullah Al Ahrak, Khaled Mohammed e Ali Karimi Atacantes: Edmilson Junior, Mubarak Shanan, Almoez Ali, Michael Olunga, Mohammed Muntari e Dudu

Então, onde assistir ao Mundial de Clubes 2020?

Ademais, você pode assistir aos jogos do Mundial através do canal Globo, na tv aberta, e Sportv na tv fechada. Os jogos do Palmeiras terão transmissão na tv aberta, enquanto os outros confrontos acontecem nos outros canais da tv paga pela emissora.