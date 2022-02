Al Ahly x Monterrey: onde assistir e horário do Mundial hoje – 05/02

Disputando as quartas de final, as equipes de Al Ahly x Monterrey entram em campo neste sábado, 05/02, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, na cidade de Abu Dhabi. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Al Ahly x Monterrey ao vivo

O jogo vai passar no canal BAND, na TV aberta, e no BandSports, disponível por assinatura através de operadoras de televisão em todo o Brasil.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes podem também acompanhar através do band.com.br e do app Bandplay, serviço de streaming gratuito disponível no aplicativo para Android e iOS.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

TV: BAND e BandSports

LiveStream: BandPlay e Band.com.br

De um lado, o Al Ahly, do Egito, venceu a Champions League da África e agora tem o direito de representar o seu continente no maior torneio continental do mundo. No entanto, o elenco sofre com desfalques.

Do outro lado, o Monterrey, do México, representante da América do Norte, Central e Caribe após vencer a Liga dos Campeões da Concacaf. Diferente do seu oponente, o time está com o elenco completo.

Escalação do jogo do Al Ahly: Lotfi; Rabia, Benoun e Koka; Hany, Dieng, Magdy e Miquissone; Tau, Hassan e Abdelkader.

Escalação do jogo do Monterrey: Andrada; Medina, Montes, Moreno e Gallardo; Ortiz, Romo e González; Meza, Janssen e Funes Mori.

Chaveamento do Mundial de Clubes

Por sorteio, a FIFA determinou o chaveamento do Mundial com sete equipes, começando com os playoffs entre o time da casa e o Association Sportive Pirae, que substitui o Auckland.

O vencedor avança para as quartas. Palmeiras e Chelsea tem o privilégio de entrar nas semifinais, enfrentando os vencedores das quartas.

Dessa maneira, confira os confrontos e as datas.

Playoff

Al Jazira 4 x 1 Association Sportive Pirae

Quartas de final:

Al Ahly x Monterrey (05/02) – 13h30

Al Hila x Al Jazira/Auckland City (06/02) – 13h30

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey (08/02) – 13h30

Chelsea x Al Hila ou Al Jazira/Association Sportive Pirae (09/02) – 13h30

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 13h30

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perd dedor da semifinal 2 – 10h

Quinto lugar (09/02):

Perdedor das quartas 1 x Perdedor das quartas 2 – 10h30

