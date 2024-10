Onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Saudi Pro League

Al Hilal x Al Shorta: onde vai passar o jogo do Al Hilal agora (01/10)

O jogo do Al Hilalr é contra o Al Shorta nessa terça-feira, 1 de outubro, no campeonato saudita. O confronto vai ser no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em Riad, às 15h (de Brasília).

Quem vai transmitir o jogo do Al Hilal hoje?

A partida do Campeonato Saudita entre Al Hilal x Al Shorta hoje, 1, começa às 15h, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir na ESPN e Disney+

Os direitos de transmissão da liga saudita pertencem ao Grupo Bandeirantes no Brasil, mas a emissora da televisão aberta não exibe o jogo por conta do horário.

Escalações

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Aldawsari, Milinkovic-Savic, Malcom e Al Dawsari; Mitrovic e Marcos Leonardo.

Al Shorta: Basil; Sabah, Hashem, Younis e Yahia; Boubaker, Qasim, Shaker e Al Mawas; Ali e Mohanad.

