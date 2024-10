Al Shabab x Al Nassr: onde vai passar o jogo do Al Nassr hoje (18/10/2024)

Al Shabab x Al Nassr: onde assistir ao vivo, horário, palpites e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

O jogo do Al Nassr é contra o Al Shababnessa sexta-feira, 18 de outubro, pela sétima rodada do campeonato saudita. O confronto vai ser no Al-Shabab Club Stadium, com CR7 está confirmado em campo.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr hoje?

A partida do Campeonato Saudita entre Al Shabab x Al Nassr hoje, 17, começa às 15h, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT - Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Os direitos de transmissão da liga saudita pertencem ao Grupo Bandeirantes no Brasil, mas a emissora da televisão aberta não exibe o jogo do Al-Nassr hoje por conta do horário. O Bandsports é que vai passar a partida para assinantes de operadoras de televisão.

Dá também para assistir no site do Youtube e também no aplicativo em aparelhos com acesso à internet.

Assistir Youtube no computador: Abra o site www.youtube.com, digite na barra de busca 'Canal GOAT' e clique na primeira opção que aparecer na sua tela, com o ícone amarelo. Desça a tela e encontre a aba 'Transmissões ao vivo' e clique na partida do Al-Nassr.

Escalações

Al Shabab: De Arruabarrena; Al Mowalad, Al-Hafith, Yamiq, Bakshween; Cretu, Al Makahasi; Amyn, Al-Najei, Goodwin; Ighalo.

AL-NASSR: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Fatil e Al Najdi; Al Khaibari, Otávio, Ângelo, Talisca e Mané; Cristiano Ronaldo..

