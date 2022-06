Albânia x Israel: onde assistir e horário da Liga das Nações (10/06)

Nesta sexta-feira, 10 de junho, as seleções de Albânia x Israel se enfrentam pela terceira rodada da Liga das Nações, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Air Albania Stadium, em Tirane. Pelo grupo dois na segunda divisão da competição, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Albânia x Israel hoje ao vivo?

O jogo entre Albânia e Israel hoje vai passar ao vivo no Star +

Indisponível pela TV, o confronto da Liga das Nações nesta sexta-feira será transmitido ao vivo somente através da plataformas do Star +. Para assistir, é necessário ser assinante.

A primeira opção é através do site (www.starplus.com) se você obter o e-mail e a senha do usuário. Depois, se preferir, pode acessar pela smart TV, celular, tablet ou computador.

Informações do jogo Albânia x Israel hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Air Albania Stadium

Arbitragem: Tiago Martins

Onde assistir: Star +

+ Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias

Albânia e Israel na Liga das Nações

Com apenas um ponto conquistado até a terceira rodada, a Albânia entra em campo pressionada para buscar a primeira vitória na Liga das Nações, entre a terceira divisão do torneio, mas com apenas um jogo disputado. A confusão acontece porque a Rússia foi eliminada por decisão da UEFA. Na rodada passada, empatou com Islândia em 1 a 1.

Do outro lado, o time do Israel também acabou no empate contra a Islândia pela rodada de estreia, sob o placar de 2 a 2 na casa dos israelenses. Ocupando a vice-liderança com 1 ponto, os visitantes podem ocupar a liderança se vencerem o jogo de hoje.

Escalação da Albânia: Berisha; Djimsiti, Kumbulla, Ismajli; Balliu, Çekici, Gjasula, Abrashi, Hysaj; Seferi e Cikalleshi. Técnico: Edoardo Reja

Escalação de Israel: Marciano; Dasa, Vítor, Goldberg, Leidner; Abu Fani, Peretz, Karzev; Solomon, Dabbur e Abada. Técnico: Alon Hazan

Palpite Albânia x Israel

O confronto desta sexta-feira será equilibrado, já que ambos os lados precisam dos três pontos para lutarem pela liderança do grupo na Liga B.

Israel, por outro lado, conseguiu marcar mais gols até aqui e por isso pode incomodar muito mais os anfitriões dentro dos gramados.

As seleções se enfrentaram pela última vez em 14 de outubro de 2018, pela primeira fase da Liga das Nações entre a Liga C da competição, a terceira divisão.

Por 2 x 0, a equipe do Israel levou a melhor com gols de Hemed e Dia Seba, jogando no Turner Stadium, na casa dos israelenses.