Alcoyano x Real Madrid (20/01): onde assistir ao jogo da Copa do Rei

Alcoyano e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Rei, no Campo Municipal El Collao. Em partida única e eliminatória, quem vencer está classificado para as quartas de final da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Alcoyano x Real Madrid: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Alcoyano x Real Madrid

Ao time da casa, nenhuma alteração deve ser realizada, com a escalação sendo a mesma do último confronto pelo Campeonato.

Provável Alcoyano: Figueras; Antón, Férriz, González, Sánchez; Casanova, Ñiguez; Camacho, Rublo, López; El Ghezouanl.

Enquanto isso, para a equipe do Real, os zagueiros Sergio Ramos e Varane não aparecem na lista de convocados. No meio, Modric também não deve entrar em campo.

Provável Real Madrid: Courtois; Vazquez, Nacho, Odriozola, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Benzema, Hazard, Asensio (Vinicius Jr).

Jogos pela Copa do Rei

Além disso, outros três jogos ainda vão acontecer pelas oitavas de final da Copa do Rei. Então, saiba quais são eles e os horários para assistir.

Córdoba x Real Sociedad – 15h

Ibiza x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 15h

Cornellá x Barcelona – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Alcoyano disputa a terceira divisão espanhola, conhecida como Segunda División B. Dessa maneira, a equipe aparece no grupo 3 na divisão B, na terceira posição, com dezesseis pontos.

Enquanto isso na elite do Campeonato Espanhol, o Real Madrid aparece em segundo lugar na tabela de classificação, contabilizando trinta e sete pontos. A equipe merengue disputa a liderança da competição com o Atlético de Madrid, com quatro pontos a menos. Por fim, nas oitavas da Champions enfrenta a Atalanta.