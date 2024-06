Alemanha x Escócia na Globo? Onde assistir a Eurocopa 2024 hoje (14/06)

A Eurocopa 2024 começa nesta sexta-feira, 14 de junho, em Munique, com a Alemanha , anfitriã, enfrentando a Escócia na Fußball Arena München. O primeiro jogo da competição começa às 16h (horário de Brasília).

Onde assistir a Eurocopa 2024?

O jogo entre Alemanha e Escócia desta sexta-feira, 14, tem transmissão na TV Globo ao vivo, com direito a retransmissão gratuita no Globoplay. E ainda, a estreia do torneio vai passar no Sportv.

Data: sexta-feira, 14 de junho | Horário: 16h horário

Local: Fußball Arena München – Munique, Alemanha

Televisão: TV Globo | Transmissão: Sportv, Globoplay

Notícias da Alemanha

A seleção de Nagelsmann levantou algumas sobrancelhas, com Timo Werner , Serge Gnabry , Leon Goretzka , Julian Brandt , Emre Can e Mats Hummels, todos ausentes de destaque, dadas as seleções anteriores.

A grande notícia foi o retorno de Toni Kroos para sua despedida do futebol profissional, enquanto um punhado de jogadores pouco testados fizeram parte da equipe preliminar, incluindo o contingente do VfB Stuttgart , Alexander Nubel , Waldemar Anton , Maximilian Mittelstadt , Chris Fuhrich e Deniz Undav, bem como o Bayern de Munique. No entanto, rostos familiares como Manuel Neuer , Thomas Muller e Ilkay Gundogan estão presentes.

Notícias da Escócia

Clarke não tem tantos talentos de primeira linha para escolher quanto Nagelsmann, mas ainda é um time sólido o suficiente e o retorno de Andrew Robertson após lesão é um grande impulso. Lyndon Dykes, Aaron Hickey e Elliot Anderson estão lesionados, enquanto Nathan Patterson também foi esquecido.

Os homens-chave serão obviamente Robertson e o capitão do Aston Villa, John McGinn, bem como Scott McTominay , do Manchester United, mas apenas McGinn com dois dígitos em gols sugere que o ataque escocês pode ter problemas na frente do gol na Alemanha.

