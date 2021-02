América-MG x Boa Esporte: onde assistir e escalações do Mineirão (27/2)

Após conquistar a vaga para a primeira divisão do Brasileirão, o América-MG estreia no Campeonato Mineiro 2021, diante do Boa Esporte. Em partida válida pela primeira rodada do Estadual, os clubes se enfrentam neste sábado (27), às 19h, na Arena Independência.

O Campeonato Mineiro de 2021, assim como no ano passado, terá a primeira fase por pontos corridos. Então, após a conclusão da fase classificatória, os oito melhores avançam às quartas de final.

América-MG x Boa Esporte: como assistir?

América-MG x Boa Esporte – Premiere

A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país, partir das 19h, mas no pay-per-view.

Como América-MG e Boa Esporte chegam ao jogo?

Garantido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Coelho disputa antes do início do nacional, o Mineirão. No entanto, para a estreia no Estadual contra o Boa, o clube terá algumas baixas. Isso porque Leandro Carvalho e Lohan testaram positivo para Covid-19 e estão em período de isolamento social. Além do dois atletas, Diego Ferreira está no departamento médico, em recuperação de lesão na coxa.

O clube ainda tem dúvidas em relação ao goleiro Léo Lang, o lateral-direito Thalys, o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo, pois todos sentiram desconforto muscular na pré-temporada.

Já pelo lado do Boa Esporte, a temporada não foi tão boa como o clube planejava. Com campanha ruim no Brasileiro, a equipe mineira então caiu para a Série D. No entanto, o time passou por uma reformulação no elenco e conta 17 reforços para 2021.

TUDO PRONTO! ⚽🐰 O #Coelhão finalizou o treino desta sexta-feira, no CT Lanna Drumond, e encerrou a preparação para o Campeonato Mineiro. Saiba mais ➡️ https://t.co/HYMYkAQAa0#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/5UOb42Hgzk — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) February 26, 2021

Prováveis escalações da partida

Provável escalação do América-MG: Airton; Joseph, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann, Lucas Luan; Flávio, Marcelo Toscano, Geovane (Gustavinho); Léo Passos, Carlos Alberto e Vitão.

Carlos Miguel; Yuri Ferraz, Márcio, Admílton, Matheus Muller; Romeu, Guilherme Escuro, Digeuinho, Fabinho; Jefferson e Diego Ceará.

Quais os jogos da 1ª rodada do Campeonato Mineiro?

27 de fevereiro – sábado

Uberlândia x Cruzeiro – 16h30

Caldense x Tombense – 19h

América-MG x Boa Vista – 19h

28 de fevereiro – domingo

Pouso Alegre x Coimbra – 15h30

Patrocinense x Athletic Club – 16h

Atlético-MG x URT – 18h15

