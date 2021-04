América-MG x Patrocinense hoje – 8/4: como assistir e horário

Pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro 2021, América-MG e Patrocinense se enfrentam nesta quinta-feira (8), na Arena Independência, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Na vice-liderança, Coelho busca os três pontos para colar então no líder Atlético-MG. Saiba como assistir ao vivo o jogo entre América-MG e Patrocinense.

Como assistir ao vivo América-MG e Patrocinense?

O jogo entre América-MG e Patrocinense, hoje, 8 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo

América-MG : Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Sabino(Zé Ricardo), Juninho, Gustavinho e Alê; Marcelo Toscano (Ribamar) e Rodolfo.

: Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Sabino(Zé Ricardo), Juninho, Gustavinho e Alê; Marcelo Toscano (Ribamar) e Rodolfo. Patrocinense: Edson, Ferrugem, Alisson, Breno e Leomir. Ícaro, Maycon Lucas, Danielzinhos, Matheus Vareta; Wallace e Jeam.

Onde e quando será América-MG x Patrocinense?

A Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), recebe o confronto entre América-MG e Patrocinense, hoje, 8 de abril, mas a partir das 17h30 (horário de Brasília).

O Coelho segue sua caça ao Galo pela liderança do Campeonato Mineiro 2021. A diferença atualmente está em seis pontos, mas uma vitória do América no jogo desta quinta, reduz a diferença para três. Atualmente a equipe de Cuca está com 21 pontos contra 15 de Lisca. O clube poderia estar empatado na liderança com os atleticanos, mas perderam no confronto direto no final de semana, por 3 a 1.

Diferentemente do América, a Patrocinense briga rodada após rodada pela zona do rebaixamento. O clube atualmente é o 10º colocado, e possui oito pontos com três de vantagem para o Coimbra, primeira equipe então no Z-4.

