Nova camisa da Inter de Milão: veja imagens e repercusão

A Inter de Milão divulgou a nova quarta camisa do clube para a temporada 2020/2021. Chamada de “kit especial” a vestimenta é ousada, mas mistura as cores azul, branca e dourada em diferentes formas. Os designers gráficos Dee Mo e Moab Villain, dois artistas badalados de Milão, são os responsáveis pela criação da vestimenta. Confira aqui imagens da nova camisa da Inter de Milão.

Nova camisa da Inter de Milão

Imagens sobre a suposta nova camisa já circulavam na web desde semana passada. No entanto, somente agora o clube oficializou o uniforme, que é um tanto quanto diferente. O design na vestimenta mistura as principais cores da equipe: azul, branca e dourada. No entanto, elas estão em diferentes formas para simbolizar os trajes utilizados pela Inter de Milão no anos 90.

Outro detalhe diferente, é a presença do patrocínio máster da empresa italiana de pneus Pirelli, que aparece de forma vertical. Por fim, o novo escudo do clube, que simboliza a nova e moderna identidade da Inter, aparece na peça.

Segundo comunicado, a nova quarta camisa “representa os valores de inclusão e fraternidade do clube”. A nota ainda diz que então “com seu entrelaçamento de formas geométricas e uma paleta de cores que inclui amarelo, branco, preto e azul, a estética do novo kit é inspirada na atitude visionária de um dos fundadores do clube, o futurista Giorgio Muggiani”.

A nova camisa da Inter de Milão não agradou os torcedores, que então desde o lançamento do novo escudo, já reclamavam do design adotado. Pelas redes sociais, alguns fãs da equipe deram suas opiniões sobre o uniforme, mas a maioria negativa.

Óbvio que um escudo feio, fariam uma camisa ainda pior…quem teve as duas ideias, merece ser demitido por justa causa — Lucas Almeida (@Lucas_efi) April 7, 2021

Parece aquelas camisas vendidas na feira — José Victor (@jvictor_afc) April 7, 2021

Qual o valor do novo uniforme?

A nova camisa da Inter de Milão ainda não está disponível para a venda no Brasil, mas deve estar disponível a partir dos próximos dias.

