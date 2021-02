América x Cabofriense (6/1): onde assistir jogo do Campeonato Carioca

América e Cabofriense se enfrentam neste sábado (6) pela sétima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. A bola rola no Estádio Giuliete Coutinho, às 15h30.

Na liderança com 13 pontos, a equipe de Cabo Frio tenta manter sua colocação, para garantir a então vaga no Estadual. Já o Mecão, não vence há duas rodadas e estacionou na quinta posição, com sete pontos. No primeiro turno, as equipes empataram em 0 a 0, no estádio Correão.

Onde assistir América e Cabofriense ?

A partida entre América e Cabofriense não terá exibição da tv aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, transmite o confronto ao vivo no Youtube e Facebook.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa – 15h30

Americano-RJ x – Friburguense15h30

América-RJ x Cabofriense– 15h30

Como América e Cabofriense chegam para o jogo?

Em quinto lugar na tabela da fase preliminar do Campeonato Carioca, o América tem apenas uma vitória e uma derrota, mas quatro empates na competição. O Mecão soma sete pontos, assim como o Americano, mas fica atrás por conta do número de vitórias. O clube venceu a Friburguense, mas perdeu para o próprio Americano. No entanto, empatou duas vezes com o Sampaio Corrêa, uma com a equipe de Cabo Frio e com o Nova Iguaçu.

Já a Cabofriense segue na liderança do grupo. Com 13 pontos, o clube venceu quatro jogos, empatou um, mas também perdeu um. Logo depois de perder na primeira rodada para o Americano e empatar com o América na segunda, o clube engatou uma sequência de quatro vitórias. Venceu Friburguense, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e deu o troco no Americano, na última rodada.