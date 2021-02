Calendário da Libertadores 2021: confira as datas dos jogos

A CONMEBOL divulgou o calendário da Libertadores da América de 2021. A fase preliminar da competição começará na semana do dia 24 de fevereiro e a expectativa é que a final ocorra no dia 20 de novembro, mas ainda sem local definido.

Nesta edição, o Brasil poderá ter até oito equipes participando do torneio: sendo seis classificadas diretamente à fase de grupos e outros dois clubes que passarão pela fase pré. Até então, Palmeiras (atual campeão), Flamengo e Internacional – ambos pelo Campeonato Brasileiro – são os únicos times do país, já classificados.

Calendário da Libertadores 2021

De acordo com a CONMEBOL, o calendário da Copa Libertadores 2021 começa na semana do dia 24 de fevereiro. Na primeira fase da etapa preliminar, seis clubes disputarão as três vagas destinadas à segunda fase. Para isso, a entidade realizará o sorteio que definirá quem enfrenta quem, em duelos de ida e volta. No entanto, nesta fase não há clubes brasileiros.

As três agremiações classificadas, se juntam ao pote 2 da segunda fase. Nesta etapa, 16 clubes disputam as oito vagas para a fase três, mas novamente em sorteio, a CONMEBOL define os duelos, que serão de ida e volta.

A definição de quem fica no pote 1 ou 2 ocorre por meio do ranking de clubes da entidade. No entanto, como o Brasil ainda não tem definido seus classificados, e o sorteio acontece antes do término da temporada brasileira, independente de quais os dois clubes brasileiros entrarem na fase preliminar, ficarão no segundo pote. A previsão é que essas partidas ocorram nas semanas dos dias 10 e 17 de março.

Ao definir os oito clubes classificados, sem divisão de potes, a CONMEBOL realiza novamente o sorteio para definir os confrontos dos quatro jogos. Em duelo de ida e volta, quem se classificar de cada duelo, avança à fase de grupos da Libertadores.

Calendário da fase de grupos da Libertadores 2021

O sorteio da fase de grupos acontece no dia 16 de abril, mas logo em seguida já se iniciam os jogos. A previsão é que na semana do dia 21 de abril, aconteça a primeira rodada da Libertadores. No entanto, a sexta e última rodada, será na semana do dia 26 de maio.

Mata-matas

Então, outro sorteio acontece no dia 2 de junho, este para definir as oitavas de final da Libertadores. O início dos jogos de mata-mata ocorrem entre as semanas dos dias 14 e 21 de julho, as quartas de final, entre 11 e 18 de agosto, as semifinais entre os dias 22 e 29 de setembro.

📅 ¡Cambios en el calendario de la CONMEBOL #Libertadores 2021! La competencia comenzará la semana del 24/02 y el sorteo de la Fase de Grupos será el 16/04. pic.twitter.com/aN8uSicMnJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 5, 2021

Local da final

A entidade ainda não definiu o local da grande final única da Libertadores de 2021. Mas, alguns rumores trabalham na possibilidade do Estádio do Boca Juniors, a La Bombonera, ser uma das opções.