Americano x Friburguense (6/1): onde assistir jogo do Carioca

Americano e Friburguense se enfrentam neste sábado (6) pela sétima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. A bola rola no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, às 15h30.

Em quarto lugar na tabela, o time de Campos dos Goytacazes ainda sonha com a liderança e vaga para o Estadual, no entanto o Frizão está praticamente desclassificado e jogará a segunda divisão do Carioca. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1.

Onde assistir Americano e Friburguense ?

A partida entre Americano e Friburguense não terá exibição da tv aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, transmite o confronto ao vivo no Youtube e Facebook.

Amanhã é dia de Americano x Friburguense, às 15:30h, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. pic.twitter.com/VYFXFTK3ao — Americano FC (de 🏡) (@Americano_FC) February 5, 2021

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa – 15h30

Americano-RJ x – Friburguense15h30

América-RJ x Cabofriense– 15h30

Como as equipes chegam para o jogo?

Em quarto lugar na fase preliminar do Carioca, o Americano soma apenas duas vitória na competição. Em seis jogos, a equipe ainda empatou uma vez, mas perdeu em três oportunidades. Com sete pontos o clube ainda almeja a primeira colocação da chave. O clube de Campos dos Goytacazes venceu a líder Cabofriense na primeira rodada e empatou com o Frizão na segunda. No entanto, acumulou depois dois resultados negativos: perdeu para Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Logo depois conseguiu triunfar diante do América, vencendo por 3 a 0. Mas, na última rodada, perdeu para a equipe de Cabo Frio.

Já a Friburguense está praticamente sem chances de chegar a liderança. Por isso, deve jogar a A2 do Carioca neste temporada. Com apenas um empate e cinco derrotas no campeonato, o clube amarga a lanterna do grupo com um ponto somado. Mesmo que vença todos os próximos jogos, o máximo de pontos que o Frizão chegaria, seria 13, pontuação a líder Cabofriense já possui.