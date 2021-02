Sorteio da Libertadores: confira o caminho dos brasileiros na fase pré

A CONMEBOL realizou na tarde desta sexta-feira (5), na sede da entidade no Paraguai, o sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores 2021. As equipes brasileiras não entram na primeira etapa da fase pré do torneio, mas participam da segunda. A competição começará na semana do dia 24 de fevereiro e a expectativa é que a final ocorra no dia 20 de novembro, mas ainda sem local definido.

Como o Brasil ainda não tem definido seus classificados, e o sorteio aconteceu antes do término da temporada brasileira, os dois supostos representantes do país ficaram no pote 2.

Sorteio da Libertadores

Na primeira fase da etapa preliminar, seis clubes disputam as três vagas destinadas à segunda fase. Para isso, a entidade sorteou os confrontos que ocorrem em jogos de ida e volta. No entanto, nesta fase não há clubes brasileiros.

As três agremiações classificadas se juntam ao pote 2 da segunda fase. Nesta etapa, 16 clubes disputam as oito vagas para a fase três, mas em sorteio, a CONMEBOL definiu os duelos, que serão de ida e volta.

Por fim, a entidade sorteou os duelos da fase 3. Sem divisão de potes, os confrontos terão ida e volta, e quem se classificar de cada duelo, avança à fase de grupos da Libertadores.

Quando ocorre a Libertadores?

A Copa Libertadores começará na semana do dia 24 de fevereiro. O sorteio da fase de grupos acontece no dia 16 de abril, mas logo em seguida já se iniciam os jogos. A previsão é que na semana do dia 21 de abril, aconteça a primeira rodada da Libertadores. No entanto, a sexta e última rodada, será na semana do dia 26 de maio.

Então, outro sorteio acontece no dia 2 de junho, este para definir as oitavas de final da Libertadores. O início dos jogos de mata-mata ocorrem entre as semanas dos dias 14 e 21 de julho, as quartas de final, entre 11 e 18 de agosto, as semifinais entre os dias 22 e 29 de setembro.

Quais brasileiros disputam a Libertadores?

Nesta edição, o Brasil poderá ter até oito equipes participando do torneio: sendo seis classificadas diretamente à fase de grupos e outros dois clubes que passarão pela fase pré. Até então, Palmeiras (atual campeão), Flamengo e Internacional – ambos pelo Campeonato Brasileiro – são os únicos times do país, já classificados.