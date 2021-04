Anápolis x Atlético-GO: como assistir e horário do jogo de hoje – 12/4

O Atlético-GO enfrenta o Anápolis nesta segunda-feira (12), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Goiano 2021. Invicto no Estadual, o Dragão busca sua sétima vitória na competição, após empatar com o Grêmio Anápolis em 1 a 1, na última rodada. O confronto ocorre no Estádio Jonas Duarte, às 16h (horário de Brasília), mas sem transmissão da televisão. No entanto, saiba como assistir o jogo entre Anápolis x Atlético-GO ao vivo.

Anápolis x Atlético-GO: como assistir ao vivo

O confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Goiano 2021 entre Anápolis x Atlético-GO não terá transmissão da televisão. Entretanto, o canal da Federação Goiana de Futebol (FGF TV) no Youtube, exibe o duelo ao vivo e graça para todo o país, por meio da plataforma.

Onde e quando será Anápolis x Atlético-GO

O Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, recebe o confronto da equipe da casa diante do Atlético-GO, nesta segunda-feira (12). Marcado às 16h (horário de Brasília), o confronto é válido pela 8ª rodada do Campeonato Goiano 2021.

O Dragão faz campanha praticamente perfeita no Estadual. Logo depois de emendar seis vitórias seguidas, o clube empatou com o Grêmio Anápolis em 1 a 1, na última rodada, e perdeu seu 100% de aproveitamento. No entanto, o clube segue invicto na competição com o melhor ataque e uma das melhores defesas do Goianão. A equipe já balançou as redes 14 vezes, mas levou apenas um gol, assim como a Aparecidense. Com 19 pontos, a equipe lidera o Grupo A.

Por outro lado, o Anápolis está em terceiro no mesmo grupo do Atlético. A equipe soma 10 pontos, mas venceu três jogos, empatou um e perdeu dois. Na última rodada, a equipe jogou em casa e venceu o CRAC por 2 a 0.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Goiano

Aparecidense 1 x 0 Jaraguá

Goianésia 2 x 2 Iporá

Vila Nova 2 x 1 Goiás

Segunda

CRAC x Jataiense – 15h30

Anápolis x Atlético GO – 16h

Terça

Grêmio Anápolis x Itumbiara – 16h

