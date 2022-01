Anápolis x Goianésia: onde assistir e horário do jogo – 25/01

Pela primeira rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam nesta terça-feira ao vivo

Pela primeira rodada do Campeonato Goiano, o confronto entre Anápolis x Goianésia acontece nesta terça-feira, 25/01, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte. Com transmissão online, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Anápolis x Goianésia

A partida entre Anápolis e Goianésia terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, disponível de graça para todo o Brasil pelo site (www.elevensports.com) e também no aplicativo disponível para baixar no Android e iOS.

O jogo será no horário da noite, a partir das 20h30, nesta terça-feira, 25 de janeiro de 2022, no Estádio Jonas Duarte em Anápolis, Goiás.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça no site (www.elevensports.com) e aplicativo

Escalações de Anápolis e Goianésia

Preparados para uma nova temporada, as equipes contam com novos jogadores em seu elencos para que dessa maneira consigam atingir o objetivo de chegar longe na competição.

No ano passado, o Anápolis se classificou ao terminar em terceiro lugar no grupo A. Porém, nas quartas de final, acabou derrotado pelo Vila Nova em goleada. Do outro lado, o Goianésia sequer se classificou para a etapa adiante, terminando em 5º lugar do grupo B correndo o risco de ser rebaixado nos minutos finais da temporada.

Escalação do jogo do Anápolis: Márcio; Márcio Luz, Felipe, Hugo Leonardo, Marlon; João Neto, Igor Alves, Thiago Batista; Clayton, Andrezinho, Igor Cassio

Escalação do jogo do Goianésia: Luan; Tiburcio, Amaral, Murillo, Carlão; Dudu, Renato, Lima; Maycon, Fernando Sá, Wendew

Como assistir aos jogos no Eleven Sports?

O Eleven Sports é um portal que reúne diferentes canais no meio online dispostos a realizarem pequenas transmissões no esporte, desde futebol até o basquete.

Para assistir aos jogos do Campeonato Goiano basta sintonizar o site (www.elevensports.com), procurar na aba de busca o confronto desejado e assistir de graça e onde e como quiser.

O portal, entretanto, também está disponível pelo celular, computador e tablets por aplicativo. Basta acessar a loja de aplicativos no Google Play ou Apple Store, procurar por Eleven Sports e obter de graça o serviço.

Leia também:

Onde vai passar a final da Copinha 2022?