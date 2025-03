AO VIVO: assistir jogo do Flamengo x Vasco na semifinal do Carioca 2025

É dia de Clássico dos Milhões! Neste sábado, 8 de março, Flamengo e Vasco entram em campo em partida na semifinal do Campeonato Carioca. A bola vai rolar no jogo do Flamengo a partir das 17h45 (Horário de Brasília), no Maracanã. Quem ganhar está na final.

3 formas de assistir jogo do Flamengo x Vasco hoje

O jogo do Flamengo e Vasco hoje, 8, no Maracanã, vai ter transmissão pela TV Globo, Sportv e Premiere. Mas atenção que o jogo na Globo só será transmitido para os estados de TV Globo do RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora —MG.

SPORTV:

O Sportv transmitirá para todo o país. No entanto, apenas assinantes podem acompanhar os confrontos.

SKY: 39 / 439

OI: 39

CLARO/NET: 39 / 539

VIVO: 539

PREMIERE:

O pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura, também vai exibir os duelos do Campeonato Mineiro na temporada. Além dos grandes, a prioridade é obter também os direitos de transmissão dos clubes menores na temporada.

Para ter o Premiere na programação é necessário pagar o valor extra. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pay-per-view de canais de futebol, disponível em todo o país.

SKY: 230-244 / 632-640 HD

OI: 342-352 / 340-341 / 353-357

CLARO: 220-228 / 721-728 HD / 729-730 / 229

VIVO: 151 / 154–159 / 150-153 HD / 770–777 / 781–782 / 901-903 / 910 / 778-779

Rubro-Negro tem vantagem

Como o Flamengo venceu no primeiro jogo da semifinal de 1 a 0, o time tem a vantagem de ir à final. Já o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença, ou então, ganhar por um gol e definir a vaga nas cobranças de pênaltis.

Não há prorrogação no regulamento do Campeonato Carioca. A final está marcada para 15 de março.

O Flamengo deve escalar Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Plata e Bruno Henrique.

A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão (Paulinho), Nuno Moreira, Coutinho, Rayan e Vegetti.

