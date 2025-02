AO VIVO: jogo do Porto x Vitória SC na 23ª rodada do Português

AO VIVO: jogo do Porto x Vitória SC na 23ª rodada do Português

Neste segunda-feira, 24 de fevereiro, o quarto colocado do Campeonato Português enfrenta o time da oitava posição. O confronto entre Porto e Vitória de Guimarães está marcado para as 16h15 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde Assistir ao jogo do Porto hoje

Os torcedores têm a opção de acompanhar a partida ao vivo através do serviço de streaming Disney+. É só entrar na plataforma e procurar a partida. O jogo do Porto começa às 17h15 (de Brasília), no estádio do Dragão.

Os fãs também acompanhar a cobertura em tempo real por meio de aplicativos esportivos e sites especializados, que oferecem atualizações minuto a minuto, estatísticas detalhadas e análises pós-jogo.

Para hoje, o Porto deve escalar Diogo Costa; Zé Pedro, Otávio e Tiago Djaló; Pepê, Eustaquio, Varela e Francisco Moura; Rodrigo Mora, Fábio Vieira e Samu. Técnico: Martín Anselmi.

O Vitória de Guimarães, por sua vez, tem disponível Bruno Varela; Maga, Filipe Relvas, Borevkovic e João Mendes; Tiago Silva, Tomás Händel e Samu; Nuno Santos, Arcanjo e Jesús Ramírez (Nélson Oliveira). Técnico: Luís Freire.

Quando acaba o Campeonato Português?

A principal competição entre clubes de Portugal envolve 18 equipes do país. O campeonato é disputado no formato de pontos corridos, com todos contra todos. Dessa forma, cada equipe enfrenta seus 17 adversários duas vez, um jogo em casa e outro fora, contabilizando 34 rodadas no total.

A equipe que mais pontuar ao término dos 34 jogos, em maio, fica com o titulo da tabela do Campeonato Português, além de garantir uma vaga direta para a Champions League. O segundo colocado também garante a classificação para o torneio, enquanto o terceiro vai para a 3ª fase pré-eliminatória da Champions.

Por outro lado, a equipe que encerrar a competição na quarta posição disputa a 3ª fase pré-eliminatória da Liga Conferência, enquanto o quinto colocado entra no torneio uma etapa antes. Já os dois últimos da tabela caem para a segunda divisão e o 16º da classificação disputa o playoff do rebaixamento.

>> Quais são os maiores campeões do Campeonato Português