Equipes se enfrentam neste sábado, 12 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Goiano ao vivo

Aparecidense x Atlético-GO: onde assistir e horário do jogo de hoje – 12/02

Abrindo a sexta rodada pelo grupo B no Campeonato Goiano, a bola vai rolar no duelo entre Aparecidense e Atlético-GO neste sábado, 12/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo. Confira como e onde assistir Aparecidense x Atlético-GO hoje ao vivo.

Onde assistir Aparecidense x Atlético-GO

O jogo entre Aparecidense e Atlético-GO será transmitido apenas no Eleven Sports (Serviço de Streaming) ao vivo e de graça para todo Goiás a partir das quatro da tarde neste sábado.

A plataforma do Eleven transmite de graça em seu portal (www.elevensports.com) e aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Aparecidense e Atlético-GO no Campeonato Goiano

Aparecidense: Na última rodada, o Aparecidense foi derrotado pelo time do Atlético mesmo jogando em casa pelo grupo B do Campeonato Goiano. Agora, tem uma segunda chance de devolver na mesma moeda enquanto mantém o seu desejo de tornar-se líder, ocupando neste momento a terceira posição com 8 pontos.

Atlético-GO: Enquanto isso, o Atlético-GO se mantém em segundo lugar com 10 pontos, isto é, pode assumir a liderança do grupo B se vencer o jogo deste sábado. Depois de vencer o próprio adversário na rodada passada, o elenco promete novamente fazer bonito e, quem sabe, fechar o fim de semana com chave de ouro.

Escalações do Aparecidense x Atlético-GO

Escalação do Aparecidense – Pedro Henrique; Samoel Pizzi, Lucas Gazal, Derli, Wesley; Breno, Nilson Junior, Rodriguinho; Robert, Gilvan, Alex Henrique

Escalação do Atlético-GO – Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Rickson, Ramon Carvalho, Léo Pereira; Shaylon, Wellington Rato, Dellatorre

Veja como foi o último jogo do Aparecidense x Atlético-GO.

