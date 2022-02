Aparecidense x Vila Nova: onde vai passar e horário do jogo – 02/02

Pela terceira rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Goiano no grupo B, as equipes de Aparecidense x Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira, 02/02, a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estadio Annibal Batista de Toledo. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Horário do jogo do Aparecidense x Vila Nova hoje

O jogo entre Aparecidense e Vila Nova vai passar somente na plataforma Eleven Sports, gratuita para todo o público no Brasil a partir das sete e meia da noite. O streaming do Eleven Sports está disponível gratuitamente no site oficial (www.elevensports.pt). Basta entrar, procurar pelo jogo desejado do Campeonato Goiano, através da Federação, e assistir ao vivo todos os lances da partida. Também é possível baixar o aplicativo.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Pelo grupo B, a equipe do Aparecidense aparece em terceiro lugar com o total de dois pontos, isto é, empatou os dois confrontos que disputou até o momento. Agora, tem pela frente um grande desafio, um dos times favoritos ao título na temporada mas, se quiser buscar o título, precisa vencer o adversário.

Enquanto isso, o Vila Nova vem em segundo lugar no grupo B com quatro pontos, isto é, venceu uma partida e empatou a outra, buscando a sua segunda Conquista positiva nesta quarta-feira para quem sabe assumir provisoriamente a liderança da competição.

Escalações de Aparecidense e Vila Nova

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de Aparecidense: Weverton; Adriel, Willian Magrão, Wesley Matos, Renato; Rodrigues, Nilson Junior, Rodriguinho; Alex Henrique, Robert, Alan Mineiro

Escalação de Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Deivid, Pablo Roberto, Arthur Rezende, Matheuszinho; Jean Silva, Clayton

