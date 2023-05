Após 33 anos de seca, Napoli é campeão italiano em 2023

O Napoli é campeão italiano em 2023! Foram 33 anos na fila mas o time napolitano conseguiu. Na tarde desta quinta-feira, 04 de maio, empatou com a Udinese em 1 a 1, no Estádio Friuli, pela 33ª rodada do Campeonato e, com cinco rodadas de antecedência, é o grande campeão da temporada.

O time também levantou a taça de campeão nos anos de 1986/87 e 1989/90, com a participação de Diego Maradona no elenco.

Napoli é campeão italiano

Com 80 pontos anotados no Campeonato Italiano, o Napoli confirmou a conquista do título italiano na atual temporada com cinco rodadas de antecedência. O time deixou a Lazio, Juventus, Inter de Milão e até o Milan, atual campeão, para trás e sem chances de lutar pela taça.

Com o atacante Khvicha Kvaratskhelia, da Geórgia, o astro Osimhen, Elmas, Lobotka e peças como Zieliński no elenco principal, o clube do sul da Itália trouxe para a famosa cidade o terceiro título do Campeonato Italiano. No banco de reservas, o treinador Luciano Spalletti é o grande responsável pelo sucesso dentro de campo.

O Napoli ocupou a primeira posição durante todo o campeonato. O time só se sentiu ameaçado pelo Milan e Inter de Milão, mas os oponentes não conseguiram tirar o trono do time napolitano.

Hoje, o Napoli consagra-se campeão italiano de 2022/23 com 25 vitórias, cinco empates e três derrotas na temporada.

⭐️ Victor Osimhen quebrou o recorde de Samuel Eto’o como o africano com mais gols marcados (22) numa mesma edição do Campeonato Italiano! 📌 O gol de empate vai dando o título para o Napoli!pic.twitter.com/qckhaK5o4x — OutlierFC (@outlierfc) May 4, 2023

Quantos títulos italianos o Napoli tem?

O Napoli é tricampeão do Campeonato Italiano. Com a conquista deste ano, o elenco napolitano está empatado com a Roma e a Lazio no ranking de maiores vencedores da Série A no futebol italiano.

O primeiro troféu do clube da comunica do sul da Itália veio em 1986/87, com a presença do ídolo argentino Diego Maradona. O time ocupou a primeira posição durante toda a temporada, somando 42 pontos entre os dezesseis participantes. Foram 15 vitórias em 30 partidas, além de 12 empates e três derrotas.

Já em 1989/90, dois anos depois, o segundo troféu do Campeonato Italiano foi para a bela cidade de Nápoles. Foram 34 rodadas na temporada, com o Napoli em primeiro lugar anotando 51 pontos em 21 triunfos, quatro derrotas e nove empates.

Maradona mais uma vez foi protagonista da conquista. Ele marcou 16 gols na temporada, sendo o artilheiro do time na competição.

Diego Maradona no Napoli

O argentino chegou ao Napoli em 1984, depois de se aventurar pelo Barcelona em uma passagem que durou dois anos. Diego não demorou para se firmar no clube italiano e, mais que isso, garantir o status de ídolo da nação Gli Azzurri de torcedores fanáticos.

De acordo com dados do Transfermark, foram 257 jogos de Maradona vestindo a camisa do Napoli, com 115 gols marcados e 64 assistências. O argentino participou da conquista de dois títulos italianos, a Copa da Itália em 1986/87, um troféu da Liga Europa em 1988/89 e a Supertaça da Itália em 1990/91.

O amor e a gratidão por Maradona é tanto que, quando o mundo se despediu do jogador em 2020, o Napoli decidiu colocar o nome do seu estádio de Estádio Diego Armando Maradona, como forma de homenagear o ídolo.

