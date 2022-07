Argentina x Peru feminino (12/7): onde assistir Copa América hoje

Pela segunda rodada do grupo B na Copa América, as seleções da Argentina x Peru feminino disputam nesta terça-feira, 12 de julho, no Estádio Centenário de Armenia, na cidade de Armênia. Com início às 21h (horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo e todas as informações.

A Colômbia é o país sede da competição feminina este ano, escolhido pela Conmebol.

Onde assistir Argentina x Peru feminino hoje?

O jogo entre Argentina x Peru feminino hoje não tem transmissão pela TV ou online, com início a partir das 21h (Horário de Brasília), nesta terça-feira, 12 de julho, pela Copa América Feminina na temporada.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto não vai passar em nenhum lugar. Por isso, a única maneira de acompanhar os lances do confronto sul-americano feminino vai ser através das redes sociais, mas sem imagens.

A única maneira de acompanhar o jogo será no perfil da Argentina @Argentina e também na rede social do Peru @SeleccionPeru.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir Argentina x Peru feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Centenário de Armenia, em Armênia, na Colômbia

Argentina x Peru feminino na Copa América Feminina

A seleção da Argentina não teve a estreia que gostaria na Copa América Feminina. Enfrentando o Brasil, seu maior adversário no futebol, perdeu por 4 a 0 na primeira rodada do grupo B. Por isso, o técnico Germán Portanova promete realizar pequenas mudanças para se garantir com a primeira vitória da competição.

Na tabela do grupo, aparece em 5º lugar, na lanterna, sem pontos.

Provável escalação do Argentina: Correa; Stábile, Cometti, Agustina Barroso Basualdo, Cruz; Núñez, Bravo, Falfán, Rodriguez, Bonsegundo; Larroquette.

O time do Peru estreia na competição feminina nesta terça-feira, 12 de julho, jogando em terras colombianas. Por isso, promete garantir-se com elenco completo para estrear com o pé direito na Copa América. Ocupando a 3ª posição sem pontos marcados, a seleção peruana promete colocar todas as jogadoras titulares em campo hoje.

Provável escalação do Peru: Sanchez; Cagnina, Fabiola Herrera, Flores, Vásquez; Arévalo, Dorador, Cindy Novoa; Núñez, Liliana Neyra e Otiniano.

Classificação da Copa América Feminina 2022

Dez seleções disputam a Copa América Feminina em 2022. No grupo A estão Colômbia, Equador, Paraguai, Chile e Bolívia.

Pelo grupo B integram Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai e Peru. As equipes disputam a primeira fase por cinco rodadas, onde cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum. Ao fim, somente o líder e o vice-líder avançam para a próxima fase, a semifinal.

Confira a classificação da Copa América Feminina.

GRUPO A

1 Colômbia – 3 pontos

2 Equador – 3 pontos

3 Paraguai – 3 pontos

4 Chile – 0 ponto

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 3 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Peru – 0 ponto

4 Uruguai – 0 ponto

5 Argentina – 0 ponto

