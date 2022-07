Argentina x Uruguai feminino: onde assistir a Copa América (15/07)

O clássico sul-americano entre Argentina x Uruguai feminino ocorre nesta sexta-feira, 15 de julho, pela terceira rodada do grupo B na Copa América. Jogando no Estádio Centenário de Armenia, as seleções disputam os três pontos a partir das 18h (Horário de Brasília). Confira as informações a seguir.

A Conmebol escolheu a Colômbia como sede da Copa América Feminina este ano.

Onde assistir o jogo da Argentina x Uruguai feminino hoje?

O jogo da Argentina x Uruguai feminino hoje não tem transmissão na TV ou online, para a infelicidade do torcedor apaixonado por futebol.

A partida da Copa América Feminina não tem qualquer tipo de transmissão no Brasil, nem pela televisão nas emissoras responsáveis ou até mesmo online. A única maneira de acompanhar os lances do clássico é através dos perfis oficias das seleções como o @Argentina e @Uruguay no Twitter ou outras redes sociais.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir Argentina x Uruguai feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Centenário de Armenia, cidade de Armenia, na Colômbia,

Como estão Argentina e Uruguai na Copa América Feminina?

Integrando o grupo B, a seleção da Argentina ocupa a terceira posição com 3 pontos, contabilizando uma vitória e uma derrota até aqui na Copa América Feminina. As jogadoras estrearam com derrota para as brasileiras, mas venceram o Peru na segunda rodada, garantindo vantagem e a posição bem colocada no grupo.

Do outro lado, a seleção do Uruguai volta a jogar na competição depois de tomar 3 a 0 em goleada para o Brasil, na última terça-feira. Até aqui, somando duas derrotas, busca o seu primeiro triunfo para tentar lutar por uma vaga na próxima fase, mesmo parecendo impossível neste momento. Velazco foi expulsa na última partida e por isso não está apta para jogar hoje.

Escalação de Argentina x Uruguai:

Escalação da Argentina: Vanina Correa; Chávez, Basualdo, Cornetti, Stábile; Banini, Bonsegundo, Falfán, Núñez, Rodríguez; Larroquette.

Escalação do Uruguai: Oliveira; Rocío Martínez Robledo, González, Farías, Stephanie Gisell Tregartten, Gómez; Pion, Bermúdez, Pagalday, Pilar; Birizamberri.

Classificação da Copa América Feminina 2022

As dez seleções são divididas em dois grupos, com cinco cada. Cada uma delas joga quatro vezes por cinco rodadas, ou seja, as equipes se enfrentam entre si nos grupos.

As duas melhores avançam para a semifinal, enquanto as terceiras vão para a disputa do quinto lugar direto.

Cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Equador – 3 pontos

4 Chile – 0 ponto

5 Bolívia – ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Argentina – 3 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – ponto

